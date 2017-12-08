Новогодние программы, новый выставочный зал и кино на белорусском. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные можно побывать на предрождественском концерте в кирхе, первых новогодних программах в «Привале», открытии выставочного зала или показе блокбастера в белорусскоязычной озвучке.

Новогодние чудеса Привала

Где: База отдыха «Привал». Когда: 8−10 декабря.

В выходные в «Привале» можно посетить резиденцию Деда Мороза, покататься на тюбинге, поучаствовать в анимационных программах (11.00, 13.00, 15.00), а вечером — отдохнуть на ретродискотеке. Каждому посетителю — сладкий подарок и горячий напиток.



Фото: vk.com/club124671434

Открытие выставочного зала «Чудесный мир природы»

Где: зоопарк, кафе «Мишутка», ул. Тимирязева, 11. Когда: 9 декабря, 11.00.

Зал расположен на 1 этаже кафе-бара «Пеликан», в фойе детского кафе «Мишутка» (вход с территории зоопарка). В декабре 2017 — январе 2018 посетители увидят две фотовыставки: мемориальную выставку «Природа на снимках Георгия Гулевского» и персональную выставку Дмитрия Якубовича «Наши известные и неизвестные птицы».





Театрализованная экскурсия с «Мова нанова»

Где: Дом-музей Максима Богдановича, ул. 1 Мая, 10. Когда: 9 декабря, 13.00.

В день рождения поэта пройдет экскурсия с использованием акустической системы музея. Можно будет не только узнать много интересного о жизни классика, но и попробовать травяной чай, а также поиграть в светские игры, популярные в ту эпоху. Обязательная запись по тел.: +375 29 887−60−28.





Мастер-класс «Рождественский ангел»

Где: галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8. Когда: 9 декабря, 14.00.

Галерея «У Майстра» предлагает сделать кукол-ангелов своими руками и подарить их своим близким. Запись по телефонам: +375 29 621−09−51, +375 152 74-09-70.

Эстрадный спектакль «Мои 90-е»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35. Когда: 9 декабря, 17.00.

Художественный руководитель театра юмора «Канкан» Вячеслав Селицкий собрал в этом спектакле самые интересные истории театра за 25 лет.





Показ фильма «Интерстеллар» на белорусском

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3. Когда: 9 декабря, 17.30.

Студия Gavarun_by озвучила на белорусском языке знаменитый фантастический фильм, автор идеи которого Кип Торн получил в этом году Нобелевскую премию по физике. Вход на показ бесплатный.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35. Когда: 9 декабря, 19.00.

Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.



Фото: vk.com/grodno_drama

Рок-концерт в Rockstar

Где: бар Rockstar, ул. Титова, 9. Когда: 9 декабря, 19.00.

Выступят гродненские группы Vamma, An Old Town' Dogzz, Tlusta Lusta и гости из Скиделя Post_factum.

Поэтический баттл «Шах и ямб!»

Где: Крама «Ц», ул. Большая Троицкая, 14. Когда: 9 декабря, 19.00.

Каждый участник может прочитать два оригинальных стихотворения: разной тематики, размера и жанра, на любом языке. Оценивать качество, оригинальность и способ презентации будет жюри, в которое войдут в том числе зрители.

Мастер-класс по рисованию «Ангел»

Где: ул. Советская, 14, 4 эт., ауд. 5. Когда: 10 декабря, 14.00.

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает на мастер-класс по рисованию профессиональными акриловыми красками. Домой каждый участник принесет настоящую картину на холсте, на которой будет изображен ангел. Все материалы предоставят организаторы.

Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98 (МТС, Viber), +375 29 969−80−94 (velcom).



Фото: vk.com/art.zabelina

Презентация книг Дануты Бичель и Андрея Петкевича

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3. Когда: 10 декабря, 16.00.

Авторы впервые представят публике свои новые книги «Дажыць да Каложы» и «Шчасьлівым сканаць».

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35. Когда: 10 декабря, 19.00.

Австрийская пьеса на белорусском языке, жанр которой в театре определили как «танго без антракта». «Эту пьесу не надо смотреть до 16 лет, так как еще непонятно. И не надо смотреть после 50, потому что уже непонятно. Речь идет о том, как решиться преодолеть свое личное пространство. На самом деле это очень трудно», — говорит режиссер Геннадий Мушперт.





Stand Up «Открытый микрофон»

Где: кафе-клуб «Чемпи», ул. Антонова, 29.

Когда: 10 декабря, 20.00.

К «открытому микрофону» допускается каждый, кто хочет проявить и проверить себя на публике. Проект рассчитан на тех, кто пишет Stand Up, шутки или просто творит юмор. Выступление каждого участника не должно превышать 10 минут. Если по прошествии 2 минут никто не засмеялся, участник услышит сигнал, означающий, что он свободен.