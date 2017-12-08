Новогодние программы, новый выставочный зал и кино на белорусском. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные можно побывать на предрождественском концерте в кирхе, первых новогодних программах в «Привале», открытии выставочного зала или показе блокбастера в белорусскоязычной озвучке.
Новогодние чудеса Привала
Где: База отдыха «Привал».
Когда: 8−10 декабря.
В выходные в «Привале» можно посетить резиденцию Деда Мороза, покататься на тюбинге, поучаствовать в анимационных программах (11.00, 13.00, 15.00), а вечером — отдохнуть на ретродискотеке. Каждому посетителю — сладкий подарок и горячий напиток.
Открытие выставочного зала «Чудесный мир природы»
Где: зоопарк, кафе «Мишутка», ул. Тимирязева, 11.
Когда: 9 декабря, 11.00.
Зал расположен на 1 этаже кафе-бара «Пеликан», в фойе детского кафе «Мишутка» (вход с территории зоопарка). В декабре 2017 — январе 2018 посетители увидят две фотовыставки: мемориальную выставку «Природа на снимках Георгия Гулевского» и персональную выставку Дмитрия Якубовича «Наши известные и неизвестные птицы».
Театрализованная экскурсия с «Мова нанова»
Где: Дом-музей Максима Богдановича, ул. 1 Мая, 10.
Когда: 9 декабря, 13.00.
В день рождения поэта пройдет экскурсия с использованием акустической системы музея. Можно будет не только узнать много интересного о жизни классика, но и попробовать травяной чай, а также поиграть в светские игры, популярные в ту эпоху. Обязательная запись по тел.: +375 29 887−60−28.
Мастер-класс «Рождественский ангел»
Где: галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8.
Когда: 9 декабря, 14.00.
Галерея «У Майстра» предлагает сделать кукол-ангелов своими руками и подарить их своим близким. Запись по телефонам: +375 29 621−09−51, +375 152 74-09-70.
Эстрадный спектакль «Мои 90-е»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35.
Когда: 9 декабря, 17.00.
Художественный руководитель театра юмора «Канкан» Вячеслав Селицкий собрал в этом спектакле самые интересные истории театра за 25 лет.
Показ фильма «Интерстеллар» на белорусском
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3.
Когда: 9 декабря, 17.30.
Студия Gavarun_by озвучила на белорусском языке знаменитый фантастический фильм, автор идеи которого Кип Торн получил в этом году Нобелевскую премию по физике. Вход на показ бесплатный.
Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.
Рок-концерт в Rockstar
Где: бар Rockstar, ул. Титова, 9.
Когда: 9 декабря, 19.00.
Выступят гродненские группы Vamma, An Old Town' Dogzz, Tlusta Lusta и гости из Скиделя Post_factum.
Поэтический баттл «Шах и ямб!»
Где: Крама «Ц», ул. Большая Троицкая, 14.
Когда: 9 декабря, 19.00.
Каждый участник может прочитать два оригинальных стихотворения: разной тематики, размера и жанра, на любом языке. Оценивать качество, оригинальность и способ презентации будет жюри, в которое войдут в том числе зрители.
Мастер-класс по рисованию «Ангел»
Где: ул. Советская, 14, 4 эт., ауд. 5.
Когда: 10 декабря, 14.00.
Арт-студия Катерины Забелиной приглашает на мастер-класс по рисованию профессиональными акриловыми красками. Домой каждый участник принесет настоящую картину на холсте, на которой будет изображен ангел. Все материалы предоставят организаторы.
Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98 (МТС, Viber), +375 29 969−80−94 (velcom).
Презентация книг Дануты Бичель и Андрея Петкевича
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3.
Когда: 10 декабря, 16.00.
Авторы впервые представят публике свои новые книги «Дажыць да Каложы» и «Шчасьлівым сканаць».
Австрийская пьеса на белорусском языке, жанр которой в театре определили как «танго без антракта». «Эту пьесу не надо смотреть до 16 лет, так как еще непонятно. И не надо смотреть после 50, потому что уже непонятно. Речь идет о том, как решиться преодолеть свое личное пространство. На самом деле это очень трудно», — говорит режиссер Геннадий Мушперт.
Stand Up «Открытый микрофон»
Где: кафе-клуб «Чемпи», ул. Антонова, 29. Когда: 10 декабря, 20.00.
К «открытому микрофону» допускается каждый, кто хочет проявить и проверить себя на публике. Проект рассчитан на тех, кто пишет Stand Up, шутки или просто творит юмор. Выступление каждого участника не должно превышать 10 минут. Если по прошествии 2 минут никто не засмеялся, участник услышит сигнал, означающий, что он свободен.
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