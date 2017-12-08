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Умер Леонид Броневой
09.12.2017 09:50 — Новости Культуры | Tut.by
В Москве скончался великий советский и российский актер Леонид Броневой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного режиссера Московского театра Ленком.
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В Москве скончался великий советский и российский актер Леонид Броневой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного режиссера Московского театра Ленком.
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