Леонид Броневой

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер актер Леонид Броневой, сообщают информагентства.

Народный артист СССР скончался сегодня в 7.30 в возрасте 88 лет. Даты прощания и похорон будут известны позже.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт и Школу-студию МХАТ, работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска, Воронежа. Более 25 лет играл в московском театре на Малой Бронной, затем почти 30 лет проработал в театре "Ленком". Леонид Броневой снялся в десятках кинофильмов. Роль шефа гестапо Генриха Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны" принесла ему известность, запомнился он и яркими ролями в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Небеса обетованные".-0-