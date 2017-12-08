У многих сложился стереотип, что в Витебске делать нечего. Мы хотим помочь горожанам от него избавиться и подготовили серию публикаций о том, как и где можно увлекательно и с пользой провести досуг. Сперва мы рассказали о паб-квизах , затем — об объединениях любителей настольных игр , позже — о частных киноклубах , городских квестах , клубах виртуальной реальности , самых нестандартных развлечениях и услугах в кафе и барах . Завершаем этот цикл обзором, где и почем можно поиграть в боулинг и бильярд.



Фото из архива бильярдного клуба «Карамболь»

Бильярдный клуб «Карамболь»

В игровом зале самого большого бильярдного клуба в Витебской области, как заявляют владельцы, находится пять 12-футовых столов для русского бильярда и четыре 9-футовых стола для игры в американский бильярд (пул). Посетители могут также провести время в баре или сыграть в аэрохоккей и настольный футбол (партия обойдется в 2 рубля).

В клубе проходят соревнования городского, областного, республиканского масштабов и корпоративные мероприятия. Тренер — мастер спорта Юрий Машненко — обучает детей и проводит индивидуальные занятия для взрослых.

Цена: с 10.00 до 14.00 час игры в бильярд составит 6,5 рубля; с 14.00 до 17.00 — 8,5 рубля, с 17.00 до 2.00 — 10 рублей.

Время работы: круглосуточно, технический перерыв с 8.00 до 9.00.

Адрес и контакты: ‎ ул. Замковая, 5/2а; ‎телефон: +375 33 306−57−77, группа .

Бильярдная «Шанс»

Один из крупнейших бильярдных клубов в Витебске. В игровом зале установлены четыре 12-футовых стола для русского бильярда. Столов для игры в американский бильярд (пул) нет. Посетители могут провести время в баре, а также расположиться в отдельной vip-комнате.

В клубе проводят соревнования городского, областного и республиканского масштаба.

Цена: час игры в общем зале обойдется в 8 рублей, в vip-комнате — 10 рублей (для компаний более 5 человек начисляют доплату в 50% от стоимости).

Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 13.00 до 2.00. В пятницу и субботу — до 4.00.

Адрес и контакты: ‎ ул. П. Бровки, 9; телефоны: +375 29 895−23−23, +375 29 642−78−79, группа .

Бильярдный клуб «Адмирал»

В распоряжении клуба 8 профессиональных бильярдных столов: 6 — для русской пирамиды (12 футов), еще 2 — для американского пула (9 футов), а также теннисный стол и дартс. На большом экране показывают прямую трансляцию всех значимых спортивных событий.

Цена: 6 рублей за час игры.

Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 12.00 до полуночи, в пятницу и субботу — до 1.00.

Адрес и контакты: ‎ пересечение улиц Терешковой и Панковой (КЦ «Энергия», 2 этаж); ‎телефоны: +375 29 710−26−65, +375 33 695−55−60, группа .



Фото из архива боулинга «Золотой теленок»

Боулинг и бильярд «Золотой теленок»

Боулинг с шестью дорожками, рядом небольшой бар и фирменное кафе. Можно также поиграть в бильярд.

Цена: 5 рублей за час игры в бильярд. Аренда дорожки для боулинга составит 15 рублей в час.

Время работы: с 12.00 до 5.00.

Адрес и контакты: ул. Белорусская, 6а; ‎телефоны: +375 212 35-94-43, +375 33 399−99−60.

Бильярд и боулинг в развлекательном центре «Город»

Под одной крышей здесь находятся ресторан, бильярд и боулинг.

Цена: 6 рублей за час игры в бильярд (русский и пул). Аренда дорожки для боулинга с понедельника по четверг составит 16 рублей в час, с пятницы по воскресенье — 18 рублей за час игры.

Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 12.00 до полуночи. В пятницу и субботу — до 2.00.

Адрес и контакты: ‎ ул. Смоленская, 3/1; ‎телефоны: +375 212 47-71-73 (администратор), ‎+375 29 896−06−49 (боулинг).



Фото из архива комплекса «Арго»

Русский бильярд в спа-центре «Арго»

Цена: 4,5 рубля за час игры.

Время работы: ежедневно с 16.00 до 23.00.

Адрес и контакты: ‎ ул. Кутузова, 2а; телефоны: +375 212 48-54-94, ‎+375 33 689−78−46, ‎+375 44 754−68−88, группа .

Бильярд в сауне «Чикаго»

Цена: для посетителей сауны «Чикаго» цена за час игры в бильярд составит 10 рублей, для всех остальных — 12 рублей.

Время работы: ежедневно с 12.00 до полуночи.

Адрес и контакты: ул. Димитрова, 27; телефон: +375 29 555−11−21, группа .

Помимо этого, нас заверили, что в бильярд можно сыграть в пивном баре-ресторане Cuba. Но цену и другие детали необходимо уточнять во время работы клуба «Планета» по телефонам: ‎+375 212−28−72−72, +375 29 719−99−03.

Нам не удалось связаться с боулинг-клубом «Максима» (ул. Чкалова, 24/1; телефон: +375 212 58-85-67), бильярдными клубами «Стронг» (пр. Московский, 120, 2 этаж; телефон: +375 29 897−77−97) и «Пирамида» (ул. Кирова, 15/2; телефон: +375 212 36-66-04). Поэтому информацию по ним необходимо уточнять в личном порядке.