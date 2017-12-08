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Развенчиваем миф "в Витебске некуда сходить". Часть 7: где можно поиграть в боулинг и бильярд
09.12.2017 12:02 — Новости Культуры | Tut.by
У многих сложился стереотип, что в Витебске делать нечего. Мы хотим помочь горожанам от него избавиться и подготовили серию публикаций о том, как и где можно увлекательно и с пользой провести досуг. Сперва мы рассказали о
Бильярдный клуб «Карамболь»
В игровом зале самого большого бильярдного клуба в Витебской области, как заявляют владельцы, находится пять 12-футовых столов для русского бильярда и четыре 9-футовых стола для игры в американский бильярд (пул). Посетители могут также провести время в баре или сыграть в аэрохоккей и настольный футбол (партия обойдется в 2 рубля).
В клубе проходят соревнования городского, областного, республиканского масштабов и корпоративные мероприятия. Тренер — мастер спорта Юрий Машненко — обучает детей и проводит индивидуальные занятия для взрослых.
Цена: с 10.00 до 14.00 час игры в бильярд составит 6,5 рубля; с 14.00 до 17.00 — 8,5 рубля, с 17.00 до 2.00 — 10 рублей.
Время работы: круглосуточно, технический перерыв с 8.00 до 9.00.
Адрес и контакты: ул. Замковая, 5/2а; телефон: +375 33 306−57−77,
Бильярдная «Шанс»
Один из крупнейших бильярдных клубов в Витебске. В игровом зале установлены четыре 12-футовых стола для русского бильярда. Столов для игры в американский бильярд (пул) нет. Посетители могут провести время в баре, а также расположиться в отдельной vip-комнате.
В клубе проводят соревнования городского, областного и республиканского масштаба.
Цена: час игры в общем зале обойдется в 8 рублей, в vip-комнате — 10 рублей (для компаний более 5 человек начисляют доплату в 50% от стоимости).
Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 13.00 до 2.00. В пятницу и субботу — до 4.00.
Адрес и контакты: ул. П. Бровки, 9; телефоны: +375 29 895−23−23, +375 29 642−78−79,
Бильярдный клуб «Адмирал»
В распоряжении клуба 8 профессиональных бильярдных столов: 6 — для русской пирамиды (12 футов), еще 2 — для американского пула (9 футов), а также теннисный стол и дартс. На большом экране показывают прямую трансляцию всех значимых спортивных событий.
Цена: 6 рублей за час игры.
Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 12.00 до полуночи, в пятницу и субботу — до 1.00.
Адрес и контакты: пересечение улиц Терешковой и Панковой (КЦ «Энергия», 2 этаж); телефоны: +375 29 710−26−65, +375 33 695−55−60,
Боулинг и бильярд «Золотой теленок»
Боулинг с шестью дорожками, рядом небольшой бар и фирменное кафе. Можно также поиграть в бильярд.
Цена: 5 рублей за час игры в бильярд. Аренда дорожки для боулинга составит 15 рублей в час.
Время работы: с 12.00 до 5.00.
Адрес и контакты: ул. Белорусская, 6а; телефоны: +375 212 35-94-43, +375 33 399−99−60.
Бильярд и боулинг в развлекательном центре «Город»
Под одной крышей здесь находятся ресторан, бильярд и боулинг.
Цена: 6 рублей за час игры в бильярд (русский и пул). Аренда дорожки для боулинга с понедельника по четверг составит 16 рублей в час, с пятницы по воскресенье — 18 рублей за час игры.
Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 12.00 до полуночи. В пятницу и субботу — до 2.00.
Адрес и контакты: ул. Смоленская, 3/1; телефоны: +375 212 47-71-73 (администратор), +375 29 896−06−49 (боулинг).
Русский бильярд в спа-центре «Арго»
Цена: 4,5 рубля за час игры.
Время работы: ежедневно с 16.00 до 23.00.
Адрес и контакты: ул. Кутузова, 2а; телефоны: +375 212 48-54-94, +375 33 689−78−46, +375 44 754−68−88,
Бильярд в сауне «Чикаго»
Цена: для посетителей сауны «Чикаго» цена за час игры в бильярд составит 10 рублей, для всех остальных — 12 рублей.
Время работы: ежедневно с 12.00 до полуночи.
Адрес и контакты: ул. Димитрова, 27; телефон: +375 29 555−11−21,
Помимо этого, нас заверили, что в бильярд можно сыграть в пивном баре-ресторане Cuba. Но цену и другие детали необходимо уточнять во время работы клуба «Планета» по телефонам: +375 212−28−72−72, +375 29 719−99−03.
Нам не удалось связаться с боулинг-клубом «Максима» (ул. Чкалова, 24/1; телефон: +375 212 58-85-67), бильярдными клубами «Стронг» (пр. Московский, 120, 2 этаж; телефон: +375 29 897−77−97) и «Пирамида» (ул. Кирова, 15/2; телефон: +375 212 36-66-04). Поэтому информацию по ним необходимо уточнять в личном порядке.
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У многих сложился стереотип, что в Витебске делать нечего. Мы хотим помочь горожанам от него избавиться и подготовили серию публикаций о том, как и где можно...
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