У писателя Максима Богдановича сегодня день рождения — 126 лет. Он прожил всего четверть века, но за это время успел стать классиком. Более того, он является одним из создателей современного литературного белорусского языка.

Все эти школьные знания могут уйти из памяти, но образ классика белорусской литературы — вряд. По крайней мере, мы так подумали. Журналисты TUT.BY взяли фотографии шести писателей — Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича, Максима Горецкого, Адама Мицкевича и Василя Быкова — и попросил минчан узнать среди них Богдановича.

Что из этого вышло — смотрите в нашем видео.

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