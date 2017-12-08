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Прощание с Джонни Холлидеем: сотни тысяч вышли на улицы Парижа

09.12.2017 15:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сотни тысяч людей вышли на улицы Парижа в субботу, чтобы проститься с французской рок-звездой Джонни Холлидеем, который умер 6 декабря в возрасте 74 лет.


Отпевание Джонни Холлидея состоится в парижской церкви Мадлен. Фото: Reuters

Гроб с телом певца провезут по Елисейским полям, а затем состоится торжественная церемония прощания, на которой выступит президент Эммануэль Макрон и вдова певца Летиция.

На ней также выступит группа Холлидея, которая исполнит инструментальные версии его песен.

Певец скончался в среду после долгой борьбы с раком легких.

Отпевание Джонни Холлидея состоится в парижской церкви Мадлен, и ожидается, что туда придет множество его поклонников.

Национальное телевидение и радио Франции с момента его смерти транслирует самые известные его хиты в исполнении самого Холлидея, его друзей и поклонников.

В пятницу на Эйфелевой башне появилась световая надпись «Merci Johnny» — «Спасибо, Джонни». Концертный зал L’Olympia, старейший в Париже и один из самых знаменитых в мире, в котором Джонни Холлидей отмечал 40-летие своей творческой жизни, также разместил на своем фасаде имя певца.

Гроб с телом Холлидея тожественно провезут от Триумфальной арки вдоль Елисейских полей. Сопровождать его будут сотни байкеров на мотоциклах.





За свою растянувшуюся на несколько десятилетий карьеру певец, настоящее имя которого Жан-Филипп Смет, сочинил более тысячи песен, продал более 100 млн дисков и снялся в нескольких фильмах. Режиссером одного из них был Жан-Люк Годар.

Однажды он выступил перед миллионной аудиторией во время мобильного представления вдоль Елисейских полей.

В 1996 году поклонники выкупили шесть тысяч авиабилетов, чтобы попасть на его концерт в Лас-Вегасе. Правда, несмотря на такую популярность во франкоязычных странах, он так и не смог стать суперзвездой на англоязычном рынке. Критики часто называли его «французским Элвисом».


Вероятнее всего, его прах будет захоронен на острове Сен-Бартелеми во Французской Вест-Индии, где он жил.

 
 
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Гроб с телом Холлидея тожественно провезут от Триумфальной арки вдоль Елисейских полей. Сопровождать его будут сотни байкеров на мотоциклах.

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