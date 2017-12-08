Любимый неулыбчивый актер: роли и фильмы Леонида Броневого

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Любимый многими поколениями актер, Народный артист СССР Леонид Броневой всегда говорил, что в кино он человек случайный. И умел шутить с очень серьезным видом. Он не дожил всего неделю до своего дня рождения – 17 декабря ему должно было исполниться 89 лет. Хотя он не раз повторял, что в таком возрасте праздновать дни рождения – это дразнить судьбу. Долгая жизнь дается не в награду, а в наказание.

Главная роль второстепенного персонажа

Он поздно начал карьеру в кино – в 36 лет. Но от этого кино ничуть не потеряло. Его Мюллера называли самым обаятельным фашистом в СССР, а все его неглавные роли никогда не оставались ролями второго плана. Напротив, их растаскивали на цитаты и постепенно главные персонажи отходили на второй план. Дуэт Леонида Броневого и Татьяны Пельтцер из захаровской "Формулы любви" помнят до сих пор.



© Sputnik/ РИА Новости Ольга Волкова, Леонид Броневой, Лия Ахеджакова в фильме "Небеса обетованные"

"Ежели, конечно, кроме железных предметов еще и фарфор можете употребить, тогда конечно, тогда слов нет", — цитируют невозмутимого доктора в исполнении Броневого.

А фраза шефа Гестапо Мюллера "Штирлиц, а вас я попрошу остаться", стала крылатой ни у одного поколения советских людей.

"А кто не пьет? Назови!" – восклицал его незабвенный Велюров из "Покровских ворот" Михаила Казакова.



© Sputnik/ РИА Новости Таким Леонида Броневого сегодня сложно узнать

У Броневого было много прекрасных ролей, но самая любимая у зрителей, безусловно – роль Мюллера из "Семнадцати мгновений весны". После выхода картины многие обвиняли Броневого в том, что он сделал образ врага слишком привлекательным, наделив его своим обаянием.

Последние аплодисменты и любимые роли

В последние годы жизни он вел достаточно замкнутый образ жизни, практически не общался со СМИ и просил не романтизировать советское прошлое. Как, впрочем, и профессию актера. Любимец многих поколений признался, что жалеет о том, что выбрал когда-то эту профессию. Что не стал военным или дипломатом, как мечтал. И назвал профессию артиста "бабской", добавив при этом "случаются у них периоды прекрасной солидарности".



© Sputnik/ В. Баженов Леонид Броневой и Лев Дуров в спектакле "Женитьба"

Как когда-то один за другим уходили знаменитые МХАТовские старики, так постепенно Ленком Марка Захарова теряет своих лучших актеров. Приходят, конечно, другие, может быть не менее талантливые. Но никто никогда не заменит Александра Абдулова, Олега Янковского, Леонида Броневого.

"Леонид Сергеевич был артистом Божьей милостью, многие созданные им работы являются до сих пор непревзойденными. Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен", — цитирует сегодня РИА Новости слова Марка Захарова.



© Sputnik/ В. Кречет Кадр фильма "Небеса обетованные"

Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направили президенты России и Беларуси, многие известные люди и политические деятели.

Известного актера проводят аплодисментами на сцене его родного театра Ленком в Москве в понедельник , 11 декабря, похоронен Народный артист СССР Леонид Броневой будет на Новодевичьем кладбище.

А на память о замечательном актере нам останутся десятки его фильмов "Семнадцать мгновений весны", Покровские ворота". Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".