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Победителю "Евровидения-2017" пересадили сердце
10.12.2017 08:47 — Новости Культуры | Tut.by
Португалец Сальвадор Собрал, одержавший победу в песенном конкурсе «Евровидение-2017», перенес операцию по пересадке сердца. Об этом сообщила в субботу газета
«Операция прошла успешно, — сообщил изданию врач Мигель Абекасис. — Он был готов к ней, молодой человек прекрасно понимал сложность такой процедуры». Доктор отметил, что пока рано делать предположения о том, когда 27-летнего певца выпишут из клиники, и добавил, что в ближайшее время необходимо соблюдать «все меры предосторожности». Абекасис считает, что полное восстановление артиста займет несколько месяцев, после чего Собрала, по прогнозам врача, ждет «абсолютно нормальная жизнь».
Сальвадор Собрал,
Международный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая, в нем приняли участие 42 страны.
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Доктор отметил, что пока рано делать предположения о том, когда 27-летнего певца выпишут из клиники, и добавил, что в ближайшее время необходимо соблюдать "все меры...
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