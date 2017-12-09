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Музыканта Криса Ри срочно госпитализировали после обморока во время концерта

10.12.2017 10:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Великобритании госпитализирован блюзовый певец Крис Ри, сообщает Guardian со ссылкой на пресс-службу скорой помощи. Медики увезли музыканта прямо во время концерта.


Крис Ри. Фото: Wikimedia Commons

Инцидент произошел во время исполнения песни. Ри выронил микрофон и упал на сцену. Была вызвана скорая помощь, которая доставила его в больницу. Состояние 66-летнего певца медики называют стабильным

Диагноз, поставленный певцу, пока неизвестен. В прошлом году Крис Ри перенес удар. Все мероприятия с его участием отменены.

Крис Ри родился в 1951 году в Великобритании. В 1978 году он выпустил свой дебютный альбом. Певец до сих пор продолжает свою концертную деятельность. Ри играет блюз-рок и известен своей игрой на слайд-гитаре. Всего Крис Ри выпустил 23 студийных альбома своих песен.

 
 
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Инцидент произошел во время исполнения песни. Ри выронил микрофон и упал на сцену. Была вызвана скорая помощь, которая доставила его в больницу. Состояние 66-летнего...

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