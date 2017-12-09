На премьере балета «Нуреев» в Большом театре авторы спектакля вышли на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и портретом Кирилла Серебренникова, поставившего спектакль.

В @BolshoiOfficial долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере. pic.twitter.com/lF4fTMLV7C — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 9 декабря 2017 г.

Как написал в Facebook автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, освободить режиссера призвали композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и другие вышедшие на сцену.

Премьера балета «Нуреев» должна была состояться в июле 2017 года. Ее перенесли на декабрь в последний момент, руководство Большого театра посчитало, что спектакль был недостаточно отрепетирован.

В августе режиссера балета Кирилла Серебренникова задержали и отправили под домашний арест по обвинению в хищении бюджетных денег, выделенных на театральные постановки. Серебренников свою вину отрицает. Следователь отказался отпустить его на генеральные репетиции и премьеру «Нуреева».