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"Свободу режиссеру". На премьере "Нуреева" авторы балета призвали освободить Серебренникова

10.12.2017 11:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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На премьере балета «Нуреев» в Большом театре авторы спектакля вышли на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и портретом Кирилла Серебренникова, поставившего спектакль.

Как написал в Facebook автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, освободить режиссера призвали композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и другие вышедшие на сцену.

Премьера балета «Нуреев» должна была состояться в июле 2017 года. Ее перенесли на декабрь в последний момент, руководство Большого театра посчитало, что спектакль был недостаточно отрепетирован.

В августе режиссера балета Кирилла Серебренникова задержали и отправили под домашний арест по обвинению в хищении бюджетных денег, выделенных на театральные постановки. Серебренников свою вину отрицает. Следователь отказался отпустить его на генеральные репетиции и премьеру «Нуреева».

 
 
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Освободить режиссера призвали композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и другие вышедшие на сцену.

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