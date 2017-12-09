Национальный отбор на конкурс песни "Евровидение-2018" продолжается в Беларуси: до 26 декабря Белтелерадиокомпания принимает заявки от исполнителей и групп, а финальное шоу конкурса должно состояться до 1 марта 2018 года. Sputnik решил выяснить, кто из артистов хочет поехать на шоу в Лиссабон в следующем году.

Дробыш и Колдун молчат

Одной из главных тем шоу-бизнеса на уходящей неделе было возможное участие в отборе подопечных российского продюсера Виктора Дробыша – он уже готовил представителя Беларуси, IVAN'а, в 2016 году. Предполагается, что артист Дробыша поучаствует в открытом отборе.



© Sputnik / Виктор Толочко БТ: все участники отбора на "Евровидение" в равных условиях

Sputnik в середине недели отправил запрос в пресс-службу продюсерского центра продюсера, однако к воскресенью ответа так и не получил.

Также муссировались слухи и о возможном участии Филиппа Киркорова . Представители Киркорова заявляли, что артист еще не определился с тем, кому будет помогать поехать на "Евровидение" и от какой страны, но ряд изданий указывали на то, что он вновь может работать вместе с Дмитрием Колдуном: в 2007 году их совместная работа принесла Беларуси самое высокое за все время участия в шоу место — шестое.

Sputnik отправлял запрос также pr-агенту Дмитрия Колдуна, однако ответа на вопрос о планах на участие в шоу также не получил.

Среди возможных участниках отбора называли и продюсера Иосифа Пригожина – его супруга певица Валерия на концерте "Песни года" в Минске призвала всех поддержать на конкурсе молодого музыканта Кирилла Ермакова, который стал соавтором ее альбома . Значит ли это, что артист заручился поддержкой Пригожина и будет участвовать в отборе – пока не известно.

Много знакомых лиц

Многие белорусские артисты не боятся возможной конкуренции с российскими "мастодонтами" шоу-бизнеса. Так, уже представила песню для отбора финалистка прошлого года Анжелика Пушнова – ее композицию Fighting For Love написали автор песни Марии Шерифович "Молитва" Владимир Граич и композитор Rise Like a Phoenix Кончиты Вурст Чарли Мэйсон.

"Еще летом появилось предложение от известных в Европе авторов. Не справились бы и без аранжировки Кирилла Ермакова (по традиции). Сразу стали работать над песней Fighting for love. В ней я убеждаю людей любить друг друга, помогать друг другу, независимо от национальности, возраста и еще чего-нибудь. Бороться за любовь, чтобы не было насилия и войн", — рассказала о своей композиции Пушнова.

Уже заявила об участии в отборе и певица Гюнешь. Ей композицию написали также зарубежные авторы – шведы. Для артистки отбор этого года станет уже седьмым в карьере – возможно, на этот раз успешным.

Поборется в отборе Петр Елфимов – впрочем, в качестве продюсера: он готовит российскую певицу Софью Лапину, которая не так давно поразила социальные сети проникновенным исполнением песни на белорусском языке.

Вновь заявляют о "евровидийных амбициях" и группа PROвокация – свою конкурсную песню они представят уже 11 декабря. Певица Napoli, участница всех отборов прошлых лет, пока не уверена в своем участии, зато вновь поборется Alen Hit. Финалисты прошлых лет, группа Nuteki, как и певица Валерия Садовская, в этом году участвовать в отборе не будут.

Зато вернется на отбор Алексей Гросс – победитель "Славянского базара-2016". Как он рассказал Sputnik, принципиальное решение попытать счастья на отборе он уже принял, выбор – за песней.

"На данный момент есть несколько треков. Некоторые демо мы сделали с братом, есть – с Ниной Ковалевой, есть – с Никитой Найденовым. Мы ищем", — рассказал Гросс.

Кроме того, об участии уже заявляли и некоторые иностранные исполнители – в том числе молдавская артистка Pelageya Stefoglo и швед Свен Фредериксон. Полный список подавших заявки на отбор будет известен после 26 декабря.