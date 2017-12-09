Родина композитора, написавшего гимн БССР, и партизанский край. Чем гордится Бегомль

Бегомльский музей народной славы открыли в торжественной обстановке. Еще бы — начало работы было приурочено к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сначала музей находился в библиотеке, а чуть позже переехал в дом, который когда-то принадлежал помещику Булгаку. Что там можно увидеть — в новом выпуске проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ ».





Бегомль в годы войны

В создании музея принимали активное участие бывшие партизаны. Неудивительно, что главный акцент в экспозиции сделан на истории Докшицкого района (Бегомль расположен на его территории) во время Великой Отечественной войны.

В первую зиму войны в этих местах действовали группы отряда «Роман». Он был организован по инициативе коммунистов и военнослужащих, попавших в окружение. Следующий шаг в развитии партизанского движения района — создание партизанской бригады «Железняк» в сентябре 1942 года.





В музее два зала рассказывают о деятельности этой бригады. Здесь представлены фотографии партизан, личные вещи, оружие, трофеи и прочие, говоря музейным языком, артефакты.

Благодаря активности партизан уже до начала 1943 года вся Бегомльщина была очищена от оккупантов. Образовалась Борисовско-Бегомльская партизанская зона. Об этих событиях также рассказывается в музее.





В экспозиции можно увидеть газету военных времен «Советский патриот», а также шрифт, наборную кассу и печатный станок.

Внимание посетителей всегда привлекает история о партизанском аэродроме. Примерно в 1935−1938 годах на западной окраине Бегомля было оборудовано летное поле, но воспользоваться им в мирное время не успели. Действовать аэродром начал в декабре 1942 года после изгнания из Бегомля оккупантов, а регулярные рейсы проводились уже с марта 1943 года.









Первым на бегомльский аэродром прилетел летчик-испытатель Сергей Николаевич Анохин. Он осуществил посадку и взлет планера с тяжело раненными партизанами, за что был награжден орденом Красного Знамени.

С бегомльского аэродрома начала свой боевой путь группа партизан, которые стояли у истоков партизанского движения в Литве. В экспозиции представлены фото партизан-десантников Зиманаса, Бараускаса. Также есть картина художника Балтрунаса «Перед вылетом в тыл врага».

Обычно на Бегомльском аэродроме садились двухмоторные ЛИ-2 и «Дугласы» (их макеты представлены в экспозиции) со 101-го авиаполка дальнего действия, которым командовала Валентина Грызодубова. Через воздушный мост «Бегомль - Большая земля» из тыла было вывезено много раненых, больных, детей, а партизаны получили боеприпасы, оружие, медикаменты. В городе есть специальный памятник-обелиск, посвященный Бегомльскому аэродрому.





Во времена войны было место не только подвигам, но и трагедиям. Во время операции «Корморан» более 30 больных и раненых партизан спрятали в двух землянках, выкопанных среди Домжерицких болот в деревне Савский Бор (территория Лепельского района). Но назвать землянками в полном смысле слова эти укрытия было нельзя: каждая — 10 метров в длину, 2 — в ширину и 1 метр в высоту. Можно было лежать, сидеть, но не стоять. Глубже копать нельзя было — вокруг болото.

Вместе с ранеными остались медсестры — Наташа Кульба, Лида Родион, Надя Терех, Ефросинья Грибоедова и три санитарки — Лида Болбукова, Лукерья Передня и двоюродная сестра последней, 15-летняя Тоня. Они оставались с ранеными в этих землянках 18 дней и ночей. Выжившие говорили, что смогли пережить эти страшные времена только благодаря стойкости, вере и любви этих девушек. Их подвигу посвящена диорама «Подземный госпиталь».





Рассказывается в музее и об операции «Багратион», о помощи, которую оказывали партизаны-железняковцы Красной Армии при освобождении района. Отдельная диорама посвящена строительству танковых переправ через Березину. Там же представлены бюсты Героев Советского Союза, которые родились в Бегомльском районе.

История района и память о писателях

Тема войны — не единственная в Бегомльском музее. Рассказывается здесь и об истории. Экспозиция на первом этаже раскрывает историю Докшицкого района от времен заселения этих территорий человеком до 1917 года. Первые люди появились здесь еще в каменном веке. Об этом свидетельствуют археологические находки, которые представлены в музее.

Местные курганы интересовали не только ученых, но и художников. Известный белорусский «космополит» Язэп Дроздович неоднократно изображал городище Варганская гора в своих работах.





Карты и схемы расскажут, в состав каких государств входила территория Докшицкого района. Часть экспозиции раскрывает события XIX века: война 1812 года, отмена крепостного права, восстание Кастуся Калиновского, крестьянские восстания на рубеже XIX—XX веков. Среди наиболее интересных экспонатов, рассказывающих об этом историческом периоде, — книга 1899 года издания, которая принадлежала Никонору Конону, участнику крестьянских выступлений в Гнездилово (деревня в Докшицком районе).

Также можно посмотреть как на деньги того времени, так и на быт белорусских крестьян. В музее представлен интерьер дома белорусского крестьянина начала XX столетия, вещи домашнего обихода, мебель, одежда.





В экспозиции, посвященной истории района, рассказывается о знаменитых деятелях культуры — уроженцах Докшицкого района. В музее экспонируется посмертная маска уроженца района композитора, автора музыки государственного гимна БССР (и современного гимна Беларуси) Нестора Соколовского. Жена композитора передала музею и его личные вещи.





В деревне Торгуны родилась Леанила Чернявская — детская писательница, будущая жена литератора Максима Горецкого. В экспозиции представлены некоторые ее произведения.





Адрес музея: Витебская область, Докшицкий район, г. п. Бегомль, улица Советская, 17.

График работы: вторник-суббота с 9.00 до 18.00.

Стоимость билета: взрослый — 1 рубль, детский — 50 копеек.

Экскурсия по музею: для взрослых групп — 4 рубля, для детских групп — 2 рубля.

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