Ребенок-трансгендер и крадущийся ягуар. National Geographic выбрал лучшие фотографии за 2017 год

Издание National Geographic подвело итоги 2017 года и выбрало 57 лучших фотографий от своих авторов со всего мира. Жюри выбирало лучшие снимки почти из 2 миллионов снимков. TUT.BY публикует некоторые из них.



Турист пытается погладить серого кита в лагуне Сан-Игнасио в Мексике. Фото: Thomas P. Peschak, National Geographic



Когда на горные плато Эфиопии опускается ночь, гелады — редкий вид приматов из семейства мартышковых, спешат спрятаться. Они проведут всю ночь на узких скалистых уступах, пытаясь спастись от леопардов, гиен и диких собак. Фото: Jeffrey Kerby and Trevor Beck Frost, National Geographic



8-летняя Кристина из одного из поселений Ямало-Ненецкого округа при помощи занавески и картонной короны становится «красавицей тундры». Фото: Евгения Арбугаева, National Geographic



В 2011 году наркокартель Los Zetas из-за подозрений в сотрудничестве с полицией убил десятки, а возможно и сотни жителей Сан-Мигель-де-Альенде и соседних городов. Для жителей этих мест праздник «День мертвых», когда мексиканцы чтят своих предков, приобрел дополнительную остроту. Фото: Kirsten Luce, National Geographic



Императорские пингвины отправляются в открытый океан в поисках пищи. Бурые пятна над ними — это микроводоросли, которые цепляются за морской лед и у которых весной начинается процесс фотосинтеза. Фото: Laurent Ballesta, National Geographic



Калифорнийский морской лев охотится за рыбой в море Кортеса (Калифорнийском заливе). Фото: Brian Skerry, National Geographic



Маули Дхан поднимается на сотни метров вверх по веревочной лестнице за своим призом — ульем, заполненным «безумным медом». Этот мед гималайских пчел, благодаря своим галлюциногенным свойствам, продается на азиатских черных рынках за 60−80 долларов за полкило. Дым от тлеющей травы дезориентируют пчел, и это, возможно, уменьшит количество укусов, которые получит Маули. Фото: Renan Ozturk



10-месячный детеныш ягуара попал в объектив фотокамеры-ловушки в Пантанале. Это распложенное в Бразилии крупнейшее болото в мире — один из последних ареалов обитания ягуаров. Фото: Steve Winter, National Geographic



11-летний Дрю Мур позирует со своей коллекцией оружия в спальне. В его общине в Арканзасе охота и мужественность — синонимы. «Не то, чтобы мы не любили мужчин, которые не охотятся. Но мы действительно любим тех, кто это делает», — говорит его мачеха Калли. Фото: Pete Muller, National Geographic



Мальчики из племени венда в Южно-Африканской республике участвуют в кулачных боях. В племени считают, что такие драки — способ выпустить пар и проверить уровень агрессии. Взрослые наблюдают за боями, чтобы не допустить чрезмерного насилия. Фото: Pete Muller, National Geographic



Переполненная тюрьма в филиппинском городе Кесон-Сити. 2072 из 3036 заключенных попали в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками. Фото: Adam Dean, National Geographic



Православные паломники-эфиопы празднуют Пасху в Храме Гроба Господня. Фото: Alessio Romenzi, National Geographic



Барак Обама во время подводного плавания. «Для парня, который управлял страной два срока, и постоянно в костюмах и галстуках, быть в центре океана, должно быть настоящее удовольствие», — говорит фотограф Брайан Скерри. Он надеется, что Барак Обама привлечет внимание к усилиям по сохранению океана. Фото: Brian Skerry, National Geographic



Эйвери Джексон из Миссури, первый ребенок-трансгендер на обложке журнала National Geographic. «Лучше всего быть девочкой, теперь мне не нужно притворяться мальчиком», — считает Эйвери. Фото: Robin Hammond, National Geographic

Со полным списком лучших фотографий вы можете ознакомиться на сайте National Geographic .