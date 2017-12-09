Фотограф National Geographic Пол Никлен опубликовал видео, на котором истощенный белый медведь умирает от голода на канадском острове Баффинова Земля. Видеоролик он выложил на своей странице в Instagram 5 декабря.

Публикация от Paul Nicklen (@paulnicklen) Дек 5 2017 в 8:52 PST

Белый медведь, прихрамывающий на одну лапу, находит мусорный бак, оставленный рыбаками. Он роется в нем поисках пищи, но не найдя ничего съестного, обессиленно ложится за землю.

Фотограф рассказал, что этот белый медведь был совсем молодым, и скорее всего погиб через несколько часов после того, как было снято это видео. Никлен также ответил на выпады критиков, обвинивших фотографа в том, что он виноват в смерти животного, потому что не покормил его. Или в том, что он не прекратил мучения медведя, усыпив его.

«Конечно, такая мысль пришла мне в голову. Но у нас не было ни транквилизатора, ни 200 килограмм тюленьего мяса, чтобы покормить медведя. Кроме того, кормление диких медведей в Канаде является нарушением закона», — ответил Никлен.

По его словам, он снял эо видео для того, чтобы смерть медведя не была напрасной.

«Так выглядит глобальное потепление. Когда ученые говорят, что медведи вымирают, я хочу, чтобы люди знали, как это выглядит. Они будут умирать от голода», — написал Неклен.