Умер актер Иван Мацкевич

10 декабря, на 71-м году жизни скончался известный белорусский актер театра и кино Иван Мацкевич. Об этом сообщается на официальном сайте Национального драматического театра имени Максима Горького, где он работал.

Иван Мацкевич. Фото: rustheatre.by

Иван Мацкевич родился 9 апреля 1947 года в деревне Грабово Волковысского района Гродненской области. После окончания актерского факультета Белорусского театрально-художественного института (1968) работал в Брестском театре драмы (1968−1981), Театре-студии киноактера (1981−1996).

С 1996 года являлся одним из ведущих актеров Национального драматического театра имени Максима Горького (с 1996 года). Летом этого года Мацкевич исполнил одну из главных ролей в спектакле «Подводники», который рассказывал об авария реактора на советской атомной подводной лодке «К-19».



Сцена из спектакля «Подводники». Иван Мацкевич — крайний слева. Фото: facebook.com/rustheatre.by

В 2011 году Ивану Мацкевичу было присвоено звание заслуженного артиста Республики Беларусь.

Также актер много и успешно снимался в кино. В том числе, в фильмах «Черный замок Ольшанский» Михаила Пташука, «Хрусталев, машину!» Алексея Германа, «Анастасия Слуцкая» Юрия Елхова, а также в многочисленных сериалах.

Информация о времени и месте прощания с актером будет известна позже.