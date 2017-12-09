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Умер актер Иван Мацкевич
10.12.2017 19:58 — Новости Культуры | Tut.by
10 декабря, на 71-м году жизни скончался известный белорусский актер театра и кино Иван Мацкевич. Об этом
Иван Мацкевич родился 9 апреля 1947 года в деревне Грабово Волковысского района Гродненской области. После окончания актерского факультета Белорусского театрально-художественного института (1968) работал в Брестском театре драмы (1968−1981), Театре-студии киноактера (1981−1996).
С 1996 года являлся одним из ведущих актеров Национального драматического театра имени Максима Горького (с 1996 года). Летом этого года Мацкевич
В 2011 году Ивану Мацкевичу было присвоено звание заслуженного артиста Республики Беларусь.
Также актер много и успешно снимался в кино. В том числе, в фильмах «Черный замок Ольшанский» Михаила Пташука, «Хрусталев, машину!» Алексея Германа, «Анастасия Слуцкая» Юрия Елхова, а также в многочисленных сериалах.
Информация о времени и месте прощания с актером будет известна позже.
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10 декабря, на 71-м году жизни скончался известный белорусский актер театра и кино Иван Мацкевич. Об этом сообщается на официальном сайте Национального...
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