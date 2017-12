В Китае полностью сгорела самая высокая в Азии деревянная пагода

Самая высокая в Азии деревянная буддийская пагода полностью сгорела в воскресенье в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао».

A 16-story wooden tower, known as the tallest of its kind in Asia, has caught fire and collapsed at a monastery in SW China’s Sichuan on Sunday. No casualties reported yet. Cause of fire under investigation. pic.twitter.com/8fmPcrrwqu