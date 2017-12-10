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В Китае полностью сгорела самая высокая в Азии деревянная пагода

10.12.2017 23:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Самая высокая в Азии деревянная буддийская пагода полностью сгорела в воскресенье в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао».

«Шестнадцатиэтажная деревянная башня, известная как самая высокая в Азии, загорелась и разрушилась в монастыре на северо-западе Сычуаня в воскресенье», — говорится в Twitter англоязычной версии издания.

По данным газеты, информации о пострадавших при возгорании не поступало, ведется расследование причин пожара.

Как отмечает газета South China Morning Post, здание было построено в эпоху династии Мин (XIV-XVII века). В 2008 году сильное землетрясение уже разрушало пагоду, на момент пожара здесь продолжались восстановительные работы.

 
 
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По информации издания "Жэньминь жибао", информации о пострадавших при возгорании не поступало.

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