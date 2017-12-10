В Китае полностью сгорела самая высокая в Азии деревянная пагода

Самая высокая в Азии деревянная буддийская пагода полностью сгорела в воскресенье в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао».

A 16-story wooden tower, known as the tallest of its kind in Asia, has caught fire and collapsed at a monastery in SW China’s Sichuan on Sunday. No casualties reported yet. Cause of fire under investigation. pic.twitter.com/8fmPcrrwqu — People's Daily, China (@PDChina) 10 декабря 2017 г.

«Шестнадцатиэтажная деревянная башня, известная как самая высокая в Азии, загорелась и разрушилась в монастыре на северо-западе Сычуаня в воскресенье», — говорится в Twitter англоязычной версии издания.

По данным газеты, информации о пострадавших при возгорании не поступало, ведется расследование причин пожара.

Как отмечает газета South China Morning Post, здание было построено в эпоху династии Мин (XIV-XVII века). В 2008 году сильное землетрясение уже разрушало пагоду, на момент пожара здесь продолжались восстановительные работы.