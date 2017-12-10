Протереть объектив и снимать сверху. Фуд-блогер - о том, как фотографировать еду

Фраза «не сфотографировал — не съел» уже стала почти крылатой. Только для некоторых кадр с едой — один из многих среди других в профиле Instagram, а для фуд-хантеров — в переводе с английского «охотников за едой» — все иначе. Они постят только о блюдах и заведениях. Как сделать «вкусный» снимок, какую роль играет фон и зачем выносить блюда на улицу? Рассказываем очередном материале проекта « Мобильная фотография », который мы делаем вместе с Samsung Galaxy Note 8 .

О тонкостях съемки еды расскажет фуд-блогер с 25,4 тысячами подписчиков, основатель пельменной «Мука» Григорий Гдеходил — именно так, созвучно с Instagram-аккаунтом, называет себя молодой человек.





— Фуд-блогингом я занимаюсь уже 4 года, — рассказывает Григорий. — Раньше курировал пару проектов, сейчас веду страничку, посвященную белорусским заведениям. Это больше хобби, потому что проект некоммерческий, дохода с него я не получаю. Но иногда поступают интересные предложения на бартерных условиях. То есть меня приглашают в кафе, рестораны, бары, предлагая попробовать новое блюдо. Если оно мне действительно понравилось — размещаю пост в своем блоге. Люблю пробовать, смотреть, писать о недавно открывшихся местах, особенно обращаю внимание на андеграунд.

— Фотографии еды, которые вы выкладываете, сделаны на профессиональную камеру или на телефон?

— Фотографировать можно на смартфон либо на беззеркалку. Эта техника занимает мало места и почти не выдает фуд-блогера. Почему это для меня важно? Я люблю анонимность, и многим фудхантерам тоже советую не «светить» лицо. Некоторые пишут о блюдах уж слишком нелестные отзывы, потом бывают проблемы. Не то чтобы вас у подъезда подкараулят и побьют, но в заведениях встречать будут с опаской. Причем порой снимки на телефон получаются интереснее, чем на профессиональную камеру. Главное, что нужно сделать перед съемкой, — протереть объектив. Без этого ничего не получится: фото будут как в тумане.





— При каком освещении лучше снимать?

— Дневной свет — главный помощник фуд-блогеров. Отсутствие освещения либо переизбыток теплого желтого — большая проблема многих заведений.

Чтобы справиться с проблемой неосвещенного помещения в вечернее время, нужно обратить внимание на размер диафрагмы камеры смартфона. Чем меньше ее значение, тем больше света она пропускает и ярче снимок. К примеру, при f/5 снимок будет светлее, чем при f/20. У камеры Samsung Galaxy Note 8 два объектива: один, основной, с диафрагмой f/2,4, второй, широкоугольный, с f/1,7. У фронтальной камеры — f/1,7.

— Если хотите сделать снимок получше — приходите в кафе пораньше, и занимайте место у окна. Фуд-блогеры ходят фотографировать еду днем! Но если солнце слишком яркое, лучше сесть чуть подальше. Иногда получаются очень красивые кадры против света. К слову, в наступающем году в тренд войдут фото, передающие не только то, что на тарелке, но и вовлекающие в атмосферу места. Это так называемые атмосферные, интерьерные снимки — когда вы фокусируетесь и на еде, и на сервировке, и на интерьере заведения.





— Выигрышный ракурс — какой он?

— Самая распространенная позиция — вид сверху. Либо на 30 градусов сбоку. Но чтобы получались действительно необычные снимки, советую пробовать вращать камеру, экспериментировать.



Григорий делает фото «сверху»

Для разной еды есть свои стандартные ракурсы. Например, бургер лучше фотографировать сбоку, чтобы показать его начинку, а вот салат, вареники, пельмени или пиццу — сверху.

A post shared by проект «Где Ходил» (@gdehodil) on Nov 12, 2017 at 11:34am PST

— Хотя с подачей той же пиццы можно «поиграть» — надломить кусочек, растянуть сыр. Не беспокойтесь, если в кадре оказались вы сами — так даже оригинальнее.

A post shared by проект «Где Ходил» (@gdehodil) on Sep 19, 2017 at 6:09am PDT

— Как расположить блюда в кадре, чтобы подать их выигрышно?

— Это дело вкуса и опыта — нужно иметь представление о том, что вы хотите донести до своей аудитории. Советую разбавлять кадр столовыми приборами, книгами, красивое меню заведения тоже дополнит снимок. Если вы фотографируете дома — рядом с готовым блюдом разложите ингредиенты, из которых оно приготовлено, или блендер, мясорубку, венчик. Можно использовать газеты, ручки, блокноты, скетчбуки, главное, чтобы все было уместно. Помню, завалялась у меня в машине виниловая пластинка. Я принес ее в кафе, расставил блюда, сфокусировался на интерьере — получилась отличная фотокарточка. Кстати, можно делать даже забавные снимки: поместить в кадр журнал по разделке мяса, а рядом — стейк. Или статуэтку кота и шаурму (смеется — прим. TUT.BY).



Фото сделано на Samsung Galaxy Note 8

— Правда ли, что сейчас актуальны деревянные фоны? Вообще, на чем лучше снимать?

— Да, дерево — самый распространенный фотофон. Только с ним нужно быть осторожнее. Например, бургер на деревянной столешнице будет выглядеть эффектно, а вот высокую кухню я бы вряд ли стал фотографировать так. Обычно в ресторанах есть красивые скатерти или мрамор. Заведения уже привыкли к фуд-блогерам, поэтому следят за интерьером, добавляют свои «фишечки».

Но бывает и такое, что в кафе некрасивые, обшарпанные столы. Тогда берите блюда и выходите на улицу, предварительно предупредив персонал.





Впрочем, с Samsung Galaxy Note 8 на улицу можно не выходить: у смартфона «двойная камера», позволяющая сфокусироваться только на главном объекте, а фон — размыть. Так можно выйти из ситуации, когда красивого фона «под рукой» нет. По этому принципу работает специальный режим съемки «Еда», включить который можно, если «свайпнуть» пальцем вправо во время работы камеры. В центре экрана появится круглая область с резкой фокусировкой (сюда и нужно поместить объект съемки), а остаточная область немного размоется, создав эффект дымки.



Фото сделано на Samsung Galaxy Note 8

— Актуальны ли сейчас снимки «слишком идеальной еды»? Можно ведь намазать курицу гуталином, к примеру, чтобы она выглядела аппетитнее.

— Это актуально для профессиональных фотографов, которые снимают для рекламы, билбордов. Фуд-блогерам не стоит заморачиваться, делайте акцент на «живой» еде, людям интересно настоящее.

A post shared by проект «Где Ходил» (@gdehodil) on May 20, 2017 at 7:24am PDT

— А если она некрасивая или не слишком эффектно поданная, что тогда?

— Согласен, порой в заведениях не думают о подаче блюд: накидают на тарелку укропа, петрушки, и смотри потом на это. Любая еда должна быть красивой, чтобы посетитель «хотел» ее. Некрасивые блюда фотографировать не стоит, в этом нет смысла. Но они попадаются редко: сейчас все пользуются микрозеленью (молодые растения с одним-двумя листочками — прим. TUT.BY), орешками, топпингами для украшения блюд. Вот года три назад в Минске еще была жутковатая подача: заходил в заведения с мыслями, что же я буду здесь есть… То есть снимать.

— На что готов фуд-блогер ради фото? Некоторые, бывает, и на стулья становятся прямо в кафе, чтобы сфотографировать блюдо сверху…

— Это же про меня! Правда, только в одном заведении такое практиковал. Долго не решался, но потом огляделся по сторонам, вроде бы никого не было — снял ботинки и встал на стул. Потом персонал это заметил: посмеялись с меня, даже тапочки предложили. Я встречал людей, которые носят с собой мини-стремянки, но это перебор. Еще некоторые бегают по всему заведению в поисках лучшего света. Раньше это выглядело странно, сейчас все привыкли. Но важно заботиться о других посетителях, чтобы не мешать им своими молниеносными передвижениями.

A post shared by проект «Где Ходил» (@gdehodil) on Aug 11, 2017 at 12:44pm PDT

Хотите завести свой аккаунт о еде? Григорий дает несколько советов для начинающих:

1. Не забывайте про самые простые вещи

Я говорю о фокусировке на объектах. Не трясите камерой. Все должно быть четким на снимке. На смартфонах есть функция автофокусировки, но быть бдительным самому не помешает. Также напомню о простом протирании объектива — это действие сделает фото четче.

2. Обращаем внимание на качество фото

Включайте HDR, фотографируйте в наилучшем качестве. Это очень важно для телефонной съемки. HDR — «высокий динамический диапазон» — улучшает цвет фотографии во время съемки, делает картинку более «живой», раскрывает цвета. Это важный момент. Качество снимка и его детали — ключевое значение.

3. Открывайте гистограмму

Не допускайте пересветов, всегда проверяйте гистограмму изображения. Ее можно найти в информации о фото. Эти линии должны быть равномерно расположены по отношению к всему прямоугольнику. Но если снимок получился слишком насыщенный или наоборот, блеклый, не спешите удалять — воспользуйтесь настройками редактора, они откорректируют фото.

4. Тратьте время на обработку фото

Не пренебрегайте работой с самой фотографией. У меня много знакомых фотографов, которые рассказывали, основываясь на собственном опыте, что аудитория любит больше светлые снимки. Соответственно, таким кадрам проще собрать много лайков. Для сравнения: если тусклый снимок принесет абстрактному блогеру всего 50−70 лайков, такой же светлый мог собрать и до 350. Сомнительный снимок — засвеченный или темный — лучше вообще не выкладывать.





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