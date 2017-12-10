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Предпоказ фильма "Елки новые" пройдет 18 декабря

11.12.2017 10:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Предпремьера шестой части популярной новогодней франшизы "Елки" состоится 18 декабря в минском кинотеатре "Москва", сообщили Sputnik прокатчики.

"Елки" — популярная новогодняя серия фильмов. В конце 2017 года выйдет уже шестая часть франшизы — "Елки новые".

Как рассказали Sputnik прокатчики, в широкие экраны шестые "Елки" выйдут 21 декабря, однако у поклонников серии будет возможность увидеть премьеру на несколько дней раньше — 18 декабря в кинотеатре "Москва" пройдет предпремьерный показ ленты.

Билеты на специальный показ уже в продаже в кассах кинотеатров. Собирать гостей у кинотеатра будут в 18:45.

Для съемок новых "Елок" к команде создателей присоединился Жора Крыжовников, который известен по созданию нашумевших фильмов "Горько" и "Самый лучший день", а также другие режиссеры.

Главные роли в "Елках новых" играют Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Валентина Мазунина, Екатерина Климова, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис и Андрей Бурковский. "Голосом" фильма вновь будет Константин Хабенский.

 
Теги: Минск
 
 
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Новую часть новогодней франшизы снял создатель нашумевшего фильма "Горько!" Жора Крыжовников.

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