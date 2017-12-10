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Агрессивная акула, милая мама-макака и подводные тайны. Лучшие animal-фото от National Geographic

11.12.2017 12:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Издание National Geographic подвело итоги 2017 года. Мы уже знакомили вас с лучшими фотографиями со всего мира. В этой подборке — лучше кадры из мира животных, млекопитающих и рыб.


Две морские игуаны. Фото: Thomas Peschak, National Geographic

Хохлатая черная макака. Фото: Stefano Unterthiner, National Geographic

Кормление слонов-сирот в северной Кении. Фото: Ami Vinale, National Geographic

Акула-мако у берегов Новой Зеландии. Фото: Brian Skerry, National Geographic

Макака со своим ребенком. Фото: Stefano Unterthiner, National Geographic

Вихрь рыб над кораллом. Фото: Jennifer Hayes, National Geographic

Бронзовая акула-молот проплывает мимо косяка рыб рода помпано в восточной части Тихого океана. Фото: Thomas Peschak, National Geographic

На границе подводного и надводного мира. Фото: Jeennifer Hayes, National Geographic

Подводный мир. Фото: Brian Skerry, National Geographic
 
 
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Издание National Geographic подвело итоги 2017 года. Мы уже знакомили вас с лучшими фотографиями со всего мира. В этой подборке - лучше кадры из мира животных, млекопитающих и...

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