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В Москве простились с Леонидом Броневым

11.12.2017 14:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен – Sputnik. Прощание с известным актером, народным артистом СССР Леонидом Броневым прошло в понедельник в Большом зале театра "Ленком", где он проработал почти 30 лет.

В Москве простились с Леонидом Броневым
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Гражданская панихида началась в 11:00 с музыки Микаэла Таривердиева к фильму "Семнадцать мгновений весны". Прозвучали песни в исполнении самого Броневого, а также его любимый инструмент — скрипка.

Проститься с актером пришли более 300 человек. В их числе — директор "Ленкома" Марк Варшавер, режиссер Марк Захаров, народный артист России Дмитрий Певцов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Я пришел сюда, чтобы отдать дань памяти таланту и последний раз взглянуть на того, чьи удивительные роли, образы навсегда останутся в нашей памяти. Леонид Сергеевич свою славу заслужил очень непросто, он не был из плеяды тех артистов, которым судьба улыбнулась с самого начала и которые смогли сразу воспользоваться ее дарами", — сказал Кибовский.

В Москве простились с Леонидом Броневым
© Sputnik/ Алексей Куденко
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров на церемонии прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре "Ленком" в Москве.

Панихида проходила в безмолвии — таково было желание самого ушедшего артиста, который просил "не болтать у его гроба", сообщает "Вечерняя Москва".

Народный артист театра "Ленком" Александр Збруев признался изданию, что не может смириться с утратой.

"В моем телефоне они все: Янковский, Абдулов, Леонов. Я не удаляю их номера. Для меня они живые", — сказал он.

В Москве простились с Леонидом Броневым
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Артист покидает театр "Ленком", в котором служил более 30 лет, под аплодисменты

Художественный руководитель театра Марк Захаров отметил, что Броневой сделал многое для театра и культуры страны в целом.

"Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен… Броневой много сделал для "Ленкома". Он участвовал действительно в строительстве и развитии театра и был в этом смысле большим примером. Ленкомовцы его никогда не забудут. Его уход — тяжелейшая утрата", — сказал он РИА Новости.

Актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. За свою жизнь сыграл десятки ролей в кино и театре. Но всенародную славу ему принесла роль Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны".

 
Теги: Минск
 
 
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Известного российского артиста, сыгравшего роль Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны", не стало в субботу.

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