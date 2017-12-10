Мама записала видео с плачущим сыном, которого травят в школе. Ребенка поддержали звезды кино

Китон Джонс, ученик средней школы в городе Ноксвилль (штат Теннесси, США) неоднократно становился жертвой издевательств одноклассников. Его мама предложила необычный способ решения проблемы: она записала эмоциональный монолог своего сына и выложила его на фейсбук.

Видео: PHP

Китон рассказал, что несколько человек льют ему в столовой на голову молоко, а также разбрасывают по одежде ветчину.

«Вот просто из любопытства. Мне интересно, почему они травят меня? В чем смысл? Почему они находят удовольствие в том, чтобы унижать, обижать невинных людей? Это ненормально. Нет! Люди разные, и нельзя их за это гнобить. Ведь это не их вина. Дразнят меня за мой нос. Зовут уродом. Говорят, у меня нет друзей», — переживал Китон.

Перед тем как его мама закрыла доступ к видео или удалила контент, видео успели посмотреть более 21 миллиона раз (в настоящее время видео по-прежнему доступно на Youtube).

В комментарии мама отметила, ее сын сам попросил опубликовать видео. «Мои дети не совершенство, совсем нет. Дома он — пацан со всеми его недостатками, — написала женщина. — Но в школе он на хорошем счету. Поговорите со своими детьми. Друзья мне говорили, что их дети с ним обращаются хорошо. Мы все знаем, каково это, когда хочешь быть частью чего-то. Немногие знают, что значит быть абсолютно одному».

Вскоре после публикации в соцсетях начался флешмоб с хештегами #StopBullying, #KeatonJones и #KeatonStrong. Твиты и посты написали многие американские знаменитости, которые поддерживали Китона и протестовали против насилия в школе. Среди них — звезда сериала «Очень странные дела», 13-летняя Милли Бобби Браун, которая предложила Китону дружить, и футболист Тайлер Берд, который с товарищами по команде пообещал прийти в школу, где учится мальчик. Знаменитый голливудский актер Марк Руффало признался , что в детстве его также травили в школе, а его коллега по фильму «Войны бесконечности» пригласил Китона на премьеру.

Любопытно, что на платформе GoFundMe начался сбор денег, которые пойдут на учебу Китона в колледже. Американцы собрали уже более 48 тысяч долларов, а завистники Китона остались в дураках.