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Фильм Звягинцева "Нелюбовь" поборется за "Золотой глобус"

11.12.2017 17:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", объявили в понедельник организаторы премии.

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" поборется за "Золотой глобус"
© Sputnik/ Елена Васильева
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Драма "Нелюбовь" была представлена летом текущего года. Лента уже успела получить ряд наград, в том числе приз жюри Каннского кинофестиваля. Был выдвинут Россией фильм и на "Оскар", однако лонг-лист номинантов премии пока не опубликован.

В понедельник стало известно, что "Нелюбовь" оказалась в числе номинантов на премию "Золотой глобус" – как "Лучший фильм на иностранном языке". Среди конкурентов ленты – шведский "Квадрат", немецкий "Из ниоткуда", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и картина из Камбоджи "Сначала они убили моего отца".

В 2015 году премию "Золотой глобус" получил предыдущий фильм Звягинцева – "Левиафан". Боролась тогда лента и за "Оскар", однако премию получить не удалось.

Андрей Звягинцев – один из самых известных современных российских режиссеров, автор картин "Возвращение", "Елена", "Изгнание", "Левиафан" и "Нелюбовь. В его "копилке" – десятки международных наград и премий.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм "Нелюбовь" выдвинут и на "Оскар", однако лонг-лист номинантов премии еще не опубликован.

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