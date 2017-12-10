МИНСК, 11 дек – Sputnik. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", объявили в понедельник организаторы премии.



© Sputnik/ Елена Васильева Продюсер "Нелюбви" может экранизировать белорусского писателя

Драма "Нелюбовь" была представлена летом текущего года. Лента уже успела получить ряд наград, в том числе приз жюри Каннского кинофестиваля. Был выдвинут Россией фильм и на "Оскар", однако лонг-лист номинантов премии пока не опубликован.

В понедельник стало известно, что "Нелюбовь" оказалась в числе номинантов на премию "Золотой глобус" – как "Лучший фильм на иностранном языке". Среди конкурентов ленты – шведский "Квадрат", немецкий "Из ниоткуда", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и картина из Камбоджи "Сначала они убили моего отца".

В 2015 году премию "Золотой глобус" получил предыдущий фильм Звягинцева – "Левиафан". Боролась тогда лента и за "Оскар", однако премию получить не удалось.

Андрей Звягинцев – один из самых известных современных российских режиссеров, автор картин "Возвращение", "Елена", "Изгнание", "Левиафан" и "Нелюбовь. В его "копилке" – десятки международных наград и премий.