В Китае руфер упал с крыши небоскреба. Его падение сняла камера

8 ноября популярный в Китае руфер У Юннин во время выполнения трюка упал с вершины 62-этажного небоскреба в городе Чанша. Он поднялся на крышу здания, чтобы снять видеоролик для неизвестного спонсора. За это руфер должен был получить около 15 тысяч долларов, которые планировал потратить на свадьбу и лечение матери. Камера, установленная руфером для съемки ролика, запечатлела момент, когда он сорвался с крыши. Близкие подтвердили смерть руфера лишь через месяц.



Фото со страницы У Юннина в Weibo

Про самого У Юннина известно немного. Ему 26 лет, он родом из Нинся — автономного региона в центральной части Китая. Раньше Юннин был каскадером и снимался в сериалах как актер массовки, увлекался бегом и боевыми искусствами.

С февраля 2017 года У Юннин начал публиковать видео с трюками на крышах небоскребов в разных городах Китая. Он писал в Weibo, китайском аналоге твиттера, что выполняет их без страховки и полагается только на свою физическую подготовку. За девять месяцев руфер выложил более 300 видео; число его подписчиков превысило миллион человек.

Постепенно хобби стало приносить У Юннину деньги. Как пишет Daily Mail, на одном из китайских стримигновых сервисов он провел 217 прямых трансляций, за которые получил 55 тысяч юаней (около восьми тысяч долларов). Зрители платили ему виртуальной валютой, если им нравилось видео. Кроме того, руфер участвовал в рекламных кампаниях для социальных сетей.

У Юннин опубликовал последнее видео в Weibo утром 8 ноября. Через несколько недель его поклонников обеспокоило отсутствие новых записей в соцсетях; они предположили, что с руфером что-то случилось. Подозрения подтвердились, когда 8 декабря девушка У Юннина опубликовала запись «Я думаю о 8 ноября — дне, когда ты покинул этот мир». Полиция подтвердила , что 8 ноября У Юннин погиб, упав с крыши небоскреба в городе Чанша.

Руфер снимал там видеоролик, для которого должен был подтягиваться, свесив ноги вниз и держась за край кровли 62-этажного небоскреба. Сделав несколько подтягиваний, он, вероятно, попытался выбраться на крышу, но сорвался вниз. Момент падения сняла камера, которую У Юннин установил на другую часть здания для съемки трюка. Эта запись появилась в интернете , однако неизвестно, кто и когда ее опубликовал.

Ролик на крыше небоскреба в Чанша руфер снимал для неизвестного спонсора и должен был получить за него 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов). Приемный отец погибшего рассказал журналистам, что эти деньги У Юннин планировал потратить на лечение матери и на собственную свадьбу. Через два дня после съемок ролика он планировал встретиться с родителями своей девушки и попросить у них ее руки.

После смерти У Юннина в Weibo и других социальных сетях Китая начались дискуссии об опасности руфинга. Некоторые хвалили руфера за смелость и желание собрать деньги на свадьбу и лечение матери, однако большинство раскритиковало его за слишком рискованное поведение.