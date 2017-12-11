Листая довоенные подшивки газет, обращаешь внимание на объявления. Они небольшие, но немало рассказывают о быте и жизни прежних поколений. Предлагаем вашему вниманию обзор частных объявлений за 1926−1927 годы, опубликованных в областной газете «Заря Запада» (позже «Віцебскі рабочы»).



Фото из открытых источников

Вернуть за вознаграждение

В 1920-х, как и сейчас, люди теряли нередко документы: паспорта, метрики, партийные, студенческие, профсоюзные и охотничьи билеты, книжки для получения пособия на ребенка, дров, учетные карточки лошади и т.д.

Но были и оригинальные потери. Некто Дорофеев из Витебска предлагал немедленно доставить ему утерянный револьвер системы «Маузер» № 64616.

Свиток с религиозным текстом где-то утратил служитель Заручевской синагоги (она находилась на улице Калинина).

«Утеряны золотые часы за № 9202, дорогие для меня, как дарственные от сов. учреждения. Нашедших просьба возвратить за вознаграждение по адресу: Конный резерв при Витокрмилиции», — сообщал сотрудник правоохранительных органов.

Неудачно сходила 2 апреля 1927-го в БДТ-2 (сейчас театр имени Якуба Коласа) гражданка Яковлева. Там у нее пропала «дорогая как память» золотая брошь-«веточка».

Еще одна жительница Витебска просила вернуть завернутые в газету белье и пару дамских ботинок.

Владелец мужского велосипеда фирмы «Три ружья» обещал дать 100 рублей тому, кто доставит «похищенную на днях» технику.

Связку домашних ключей потерял корреспондент «Зари Запада». Он сообщал про довольно широкий диапазон поисков — от улицы Канатной (ныне Димитрова) до улицы Ленина.

А у жителя Канатной пропала свинка — «пуда два, белая, с маленькими ушами».

Бюро находок

Однако люди не только теряли, но и находили. Добросовестные граждане сообщали через газету, что в театре нашли бумажник с деньгами.

А на Оршанском шоссе обнаружили домкрат от автомобиля. Также было объявление о найденных 7 ноября 1927 года дамских часах.

Ищу работу

Место ответственного машиниста или мельника с жалованьем по соглашению искал А. Прейс из Лиозненского района.

Молодая стенографистка из Витебска Рубиновская, окончившая ленинградские курсы, желала бесплатно попрактиковаться. А вот ее более опытная коллега М. Дольник дала объявление, сэкономив на знаках: «Стенгазеты, заметки, уставы, ведомости, делов. бум., анкеты и друг. работу приним. в переписку на пишущ. машину за мин. пл.».





А. Никитин, «специалист с большим стажем работы в самых крупных фирмах Ленинграда и других городов», предлагал себя в качестве колбасного мастера.

«Опытный бухгалтер с шестнадцатилетним стажем, знающий производственную и торговую бухгалтерию, занимавший в течение 6 лет должность главбуха, ищет место главбуха или помощника главбуха. Адрес: Кантоническая, 54, кварт. Гилевича, спросить бухгалтера Петровича».

«Требуются бойкие мальчики для продажи газет. Явиться в экспедицию с 10-ти до 12-ти час. дня» — такое объявление приглашало на работу курьеров.

Найти человека

В те времена объявления в газету по поиску пропавшего человека давали не правоохранительные органы, а родственники исчезнувшего или, в крайнем случае, сельсовет.

В. Богданов из деревни Полуяново Городокского района сообщал, что при поездке в Минск в июне 1926-го исчез его отчим Павел Григорьевич Жагоров.

«Ушел из дер. Синяны Синицинского с/совета старик 85 лет, глухонемой Леон Борсуков и не возвратился. Прошу граждан, встретивших такового, направить в указанную деревню».

«Пропал без вести гр-н деревни Симаки Рудаковского с/с (Витебский район) Ефим Константинович Фильченко. Последний раз его видели на базаре в г. Витебске».





Отец 15-летнего ученика Городокской школы Евгения Толоцкого обратился к читателям газеты с просьбой сказать, «у кого находится» его сын, не вернувшийся с уроков.

Летом 1927-го в Витебске пропала 4-летняя девочка — «босенькая, в белом платьице, волосы светлые». Ее мать Вера Борисовна Лысая обращалась с убедительной просьбой «ко всем лицам и учреждениям, знающим о месте пребывания ее, сообщить немедленно по адресу: Темкин переулок, д. № 3».

Из Томской области РСФСР донеслось эхо гражданской войны. А. И. Капичев писал: «Дорогие товарищи! Кому известна судьба красноармейца 1918 г. Капичева Николая Алексеевича, не откажите сообщить доплатным письмом опечаленным родителям».

Глоданский сельсовет Лиозненского района дал объявление следующего содержания: «Пропал без вести житель деревни Загородно Сморгунов М. Ф. 70 лет, имевший небольшую бороду, черные волосы, одетый в сивый пиджак, белые кальсоны и лапти».

Продам

Через газету в 1926—1927 годах продавали пианино «Шредер» и рояли, несгораемый шкаф, мотоцикл фирмы «Триумф», двуколку на резиновом ходу с упряжью английского образца, пишущую машинку «Ремингтон».

Михаил Савицкий из Пальминки Городокского района продавал под снос новый деревянный дом размером 7 на 4 сажени (1 сажень = чуть более 2 м), состоящий из 13 окон и 3 дверей. Е. С.

Ростовцев из деревни Толкачи Псковской губернии предлагал к продаже дом, который можно разобрать и сплавить по Двине до Витебска.





В Духовском овраге (на месте Летнего амфитеатра) продавался «дом-дача с подвальным жилым помещением и с удобным погребом, около дома имеется огород и несколько фруктовых деревьев».

Сниму-сдаю

Требования к качеству арендуемого жилья были разные. От «Приезжий ищет комнату. Можно со столом» до «Инженеру нужна квартира из 2−3 комнат с кухней и всеми удобствами, желательно с садом».

Николай Желнеровский сдавал в аренду дачу из трех комнат в деревне Нижне-Телятники в трех верстах от Витебска. А кое-кто искал комнату «в тихой семье (без маленьких детей) в дачной местности (с лесом), не дальше 4 верст от города».

Пропала собака

Похоже, что одной из самых популярных пород собак у жителей тогдашнего Витебска был английский пойнтер. Гражданка Егорова сообщала, что к ее дому «пристала собака, легавая, самка, пойнтер, 7−8 месяцев». Буквально через неделю сотрудник ГПУ (тогдашняя спецслужба) т. Левик пишет в газету: «Пропал английский пойнтер, кобель 8 месяцев, белый со светло-желтыми пятнами, кличка Казбек».

У доктора Шишкина из Городка украли сразу двух собак: «Гончая польская — черная с подпалинами, на груди белое пятно, кличка Гектор». А также «легавая — пойнтер — белая с крапинами, голова и уши коричневые с белым пробором, на правом боку и на крестце большие коричневые пятна, кличка Рэкс».

In memoriam

Среди объявлений были и сообщения о смерти близких людей.

«Жена со скорбью извещает родных и знакомых о кончине Владимира Алексеевича Плющевского-Плющика, последовавшей в субботу, 17-го апреля, в 8 час. вечера. Вынос тела состоится сегодня, 20 апреля, в 3 ч. дня из квартиры по Б.-Коммунистической, № 11».





Сотрудник ветинститута Владимир Плющевский-Плющик (1849−1926) родился в Санкт-Петербурге, происходил из дворян Витебской губернии. В Витебске жил с 1890 года. Ученый-энтомолог собрал уникальную коллекцию жуков и бабочек, в которой находилось около 50 тысяч экземпляров.

Портрет с натуры

Горожанам предлагали услуги по репетиторству по разным предметам. Например, «Е. Б. Чемодурова возобновила уроки английского и французского языков группами и отдельно».

Можно было обучиться и игре на музыкальных инструментах: «Уроки на скрипке, рояле и по теории музыки дает свободный художник, окончивший полный курс Московской консерватории И. И. Соханский».

Монтер с улицы Канатной давал советы по устройству мельниц и двигателей новой конструкции, экономивших 30% затрат.

Художник М. И. Айзенберг писал портреты масляными красками «натуральной величины с натуры и фотографических карточек».

Рижанин З. Х. Левитанус предлагал портным бесплатно выслать сведения, как улучшить и усовершенствовать свое дело.

А вот местный фотограф вдохновенно сообщал: «Внимание! Вернувшись из-за границы, фотограф Я. Блюмин вновь возобновил прием заказов по производству фотографической работы, усовершенствовавшись по последнему слову техники. Цены общедоступные. Красноармейцам скидка».