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В челябинском зоопарке лиса научилась крутить спиннер
12.12.2017 10:24 — Новости Культуры | Tut.by
Сотрудники челябинского зоопарка сняли видео, как лисица Майя научилась крутить спиннер. История столь необычного хобби появилась на странице зоопарка
На ролике видно, как женщина подходит к вольеру, держа в руках спиннер, и протягивает игрушку к ограждению. В свою очередь, животное начинает ловко раскручивать спиннер лапой.
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Сотрудники челябинского зоопарка сняли видео, как лисица Майя научилась крутить спиннер. История столь необычного хобби появилась на странице зоопарка Вконтакте.
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