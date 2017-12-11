В челябинском зоопарке лиса научилась крутить спиннер

Сотрудники челябинского зоопарка сняли видео, как лисица Майя научилась крутить спиннер. История столь необычного хобби появилась на странице зоопарка Вконтакте .

На ролике видно, как женщина подходит к вольеру, держа в руках спиннер, и протягивает игрушку к ограждению. В свою очередь, животное начинает ловко раскручивать спиннер лапой.