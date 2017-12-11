Принц Саудовской Аравии предложил снова открыть в стране кинотеатры

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Саудовская Аравия отменяет 35-летний запрет на кинотеатры, заявил министр культуры Аввад Алаввад, его слова передает британское издание Guardian .



© Pixabay Саудовская Аравия за неделю лишилась двух принцев и покоя

"Открытие кинотеатров послужит катализатором экономического роста и диверсификации экономики королевства. Развивая сектор культуры, мы создадим новые возможности трудоустройства и обучения, а также разовьем возможности королевства в сфере развлечений", — отметил чиновник.

В заявлении саудовского министра не было отмечено, разрешат ли саудовским женщинам сидеть в одном зале или на одних рядах с мужчинами. Местные СМИ высказали предположение, что между мужчинами и женщинами в кинозале будет размещаться стена или иное заграждение, так как власти Аравии пока не делали попыток упразднить жесткое разделения полов в стране.

Это заявление было тепло принято общественностью, но взволновало консервативные круги королевства, которые выразили обеспокоенность тем, что такие резкие перемены могут показаться чрезмерными населению страны, которая долгие годы оставалась самой консервативной в мире.

В этом году аравийский король Салман бен Абдель Азиз позволил саудовским женщинам сесть за руль – за это право они боролись больше 30 лет. Водительские права женщины смогут получить к июню будущего года. Также женщинам разрешили посещать спортивные мероприятия .