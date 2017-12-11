Незваный гость. Лиса пришла в дом и заняла лежанку шокированного котика

Посреди ночи британский кот по имени Джордж, живший в частном доме на юго-востоке Лондона, попросился на прогулку. Хозяйка выпустила животное и улеглась спать. Утром, спустившись на кухню, она увидела на котиной лежанке пару огромных ушей и поняла, что что-то пошло не так, пишет об этой истории boredpanda.com .



Фото: boredpanda.com

Оказалось, что на лежанке устроилась лиса. Скорее всего, животное прокралась на кухню после того, как женщина отправилась спать. Кот пытался шипеть на непрошеного гостя, но лиса сохраняла олимпийское спокойствие, вела себя как член семьи и совершенно не испугалась человека.



Фото: boredpanda.com

История закончилась тем, что женщина попросту выгнала лису из дома.