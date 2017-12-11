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Президентская елка и шествие Дедов Морозов: как Минск отметит Новый год

12.12.2017 13:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусский президент примет участие в традиционном мероприятии "Главная елка страны" во Дворце Республики 22 декабря, сообщил заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков.

Как и прежде, Александр Лукашенко встретится на новогоднем поздравлении с сиротами, детьми-инвалидами и выходцами из многодетных и малообеспеченных семей.

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Еще одно благотворительное мероприятие, в котором примет участие руководство города, пройдет 27 декабря в Белгосцирке в рамках акции "Наши дети", добавил специалист.

Шествие Дедов Морозов

В шествии Дедов Морозов в этом году примут участие более 800 человек, среди которых будут задействованы работники предприятий. Грандиозное шоу пройдет 23 декабря. Шествие начнется в 17:00 и пройдет от площади Независимости до Дворца спорта через улицу Ленина. По его завершению организаторы обещают танцевальный флешмобом. В шествии покажутся не только Деды Морозы и Снегурочки, но другие известные сказочные герои, добавил Шестаков.

Президентская елка и шествие Дедов Морозов: как Минск отметит Новый год
© Sputnik / Виктор Толочко
Где пройдут народные гуляния в новогоднюю ночь в Минске

В Верхнем городе с 25 декабря ежедневно будут проходить представление "Новогодние приключения в стране волшебства". Гостей ждут в 17:00 и 20:30. Там же организуют игровую программу. Мероприятия на этой площадке продлятся до 5 января.

В саму новогоднюю ночь основное мероприятие пройдет у Дворца спорта. С 23:00 до 4:00 состоится праздничный концерт с участием звезд эстрады, в завершении которого будет дан салют.

В ГУВД напомнили, что в преддверии новогодних праздников столичная милиция перейдет на усиленный режим работы несения службы. На площадках возле Дворца спорта и "Чижовка-Арены" будет осуществляться пропускной режим.

Новогодние огни

Праздничное оформление города должно завершиться к 15 декабря, сообщила первый заместитель директора унитарного предприятия "Минск-реклама" Татьяна Калитина.

Президентская елка и шествие Дедов Морозов: как Минск отметит Новый год
© Pexels
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В городе уже установлены все запланированные ели, которые на данный момент украшаются. Первое включение праздничной иллюминации на елках произойдет 15 декабря.

С этого дня огни на зеленых красавицах будут зажигаться ежедневно вплоть до 13 января, а 24, 31 декабря и 6 и 13 декабря они будут гореть на протяжении всей ночи, рассказал начальник производственно-технического отдела унитарного предприятия "Мингорсвет" Владлен Чухин.

В саму новогоднюю ночь будет работать вся праздничная иллюминация в городе, также не будут выключать подсветку зданий.

С более подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже 15 декабря на всех елках города зажжется праздничная иллюминация, а в Новый год она будет работать всю ночь.

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