Во Флориде выловили пятиметрового тигрового питона

В южноамериканском штате Флорида объявили настоящую войну питонам. Причина в том, что они бесконтрольно размножаются и пожирают все живое (даже аллигаторов). В начале декабря змееловы во главе с Джейсоном Лионом поймали во флоридских топях пятиметрового темного тигрового питона, но журналисты обратили внимание на их добычу позднее, сообщает NBC Miami 6 .

Sssssseventeen Feet!