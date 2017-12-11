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Во Флориде выловили пятиметрового тигрового питона
12.12.2017 14:24 — Новости Культуры | Tut.by
В южноамериканском штате Флорида объявили настоящую войну питонам. Причина в том, что они бесконтрольно размножаются и пожирают все живое (даже аллигаторов). В начале декабря змееловы во главе с Джейсоном Лионом поймали во флоридских топях пятиметрового темного тигрового питона, но журналисты обратили внимание на их добычу позднее, сообщает
Джейсон Лион рассказал журналистам, что такой питон мог с легкостью убить человека. Поэтому такого гиганта ни в коем случае не стоит ловить одному. «Если бы змея сейчас была живой, даже втроем нам было бы тяжело с ней управиться», — добавил мужчина.
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В южноамериканском штате Флорида объявили настоящую войну питонам. Причина в том, что они бесконтрольно размножаются и пожирают все живое (даже аллигаторов)....
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