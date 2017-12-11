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Во Флориде выловили пятиметрового тигрового питона

12.12.2017 14:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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В южноамериканском штате Флорида объявили настоящую войну питонам. Причина в том, что они бесконтрольно размножаются и пожирают все живое (даже аллигаторов). В начале декабря змееловы во главе с Джейсоном Лионом поймали во флоридских топях пятиметрового темного тигрового питона, но журналисты обратили внимание на их добычу позднее, сообщает NBC Miami 6.

Джейсон Лион рассказал журналистам, что такой питон мог с легкостью убить человека. Поэтому такого гиганта ни в коем случае не стоит ловить одному. «Если бы змея сейчас была живой, даже втроем нам было бы тяжело с ней управиться», — добавил мужчина.

Как пишет indy100, весной 2017 года департамент водоуправления Южной Флориды запустил программу по уничтожению питонов. За каждую уничтоженную особь длинной более 1,2 метра охотники (кроме основной платы) получают 50 долларов. За каждые дополнительные 30 сантиметров плата увеличивается на 25 долларов. В итоге удачливые охотники получили 375 долларов чистой выручки.

 
 
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В южноамериканском штате Флорида объявили настоящую войну питонам. Причина в том, что они бесконтрольно размножаются и пожирают все живое (даже аллигаторов)....

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