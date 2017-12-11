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Подростка травили в школе и за него вступились звезды. Но потом передумали и обвинили в расизме
12.12.2017 16:44 — Новости Культуры | Tut.by
Пользователи социальных сетей обвинили подростка из США Китона Джонса, за которого вступились знаменитости, а также его семью в расизме.
Еще недавно поддержку Китону Джонсу, ученику средней школы в городе Ноксвилл (штат Теннесси, США), выражали как простые американцы, так и звезды. Китон неоднократно становился жертвой издевательств одноклассников. И тогда его мама
В Твиттере был опубликован скриншот публикации матери Китона в фейсбуке, сделанной 25 августа. На нем изображена фотография семьи с американским флагом и флагом Конфедерации (государственное объединение, которое во время Гражданской войны объединяло южные штаты США, являлись сторонниками рабства. — Прим. TUT.BY).
После этого в Твиттере был запущен слух, что Китона травили за оскорбления в адрес темнокожих сверстников, которых он якобы обзывал «ниггерами». Доказательства никто не предоставлял, но многие звезды (в том числе, певица Рианна, звезда сериала «Очень странные дела», 13-летняя Милли Бобби Браун) удалили свои записи в поддержку подростка. Некоторые другие, в том числе актер Ник Стивенсон,
Оказалось, что на истории Китона решили нажиться неизвестные. На платформе GoFundMe начался сбор денег, которые якобы должны были пойти на учебу Китона в колледже. Американцы собрали более 50 тысяч долларов. Но оказалось, что семья подростка не получала никаких денег, а аккаунт теперь заблокирован.
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Пользователи социальных сетей обвинили подростка из США Китона Джонса, за которого вступились знаменитости, а также его семью в расизме.
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