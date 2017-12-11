Подростка травили в школе и за него вступились звезды. Но потом передумали и обвинили в расизме

Пользователи социальных сетей обвинили подростка из США Китона Джонса, за которого вступились знаменитости, а также его семью в расизме.



Фото: скриншот социальных сетей

Еще недавно поддержку Китону Джонсу, ученику средней школы в городе Ноксвилл (штат Теннесси, США), выражали как простые американцы, так и звезды. Китон неоднократно становился жертвой издевательств одноклассников. И тогда его мама записала эмоциональный монолог своего сына и выложила его на фейсбук. После публикации в соцсетях начался флешмоб в поддержку Китона, но теперь многие звезды удалили свои записи.

В Твиттере был опубликован скриншот публикации матери Китона в фейсбуке, сделанной 25 августа. На нем изображена фотография семьи с американским флагом и флагом Конфедерации (государственное объединение, которое во время Гражданской войны объединяло южные штаты США, являлись сторонниками рабства. — Прим. TUT.BY).

После этого в Твиттере был запущен слух, что Китона травили за оскорбления в адрес темнокожих сверстников, которых он якобы обзывал «ниггерами». Доказательства никто не предоставлял, но многие звезды (в том числе, певица Рианна, звезда сериала «Очень странные дела», 13-летняя Милли Бобби Браун) удалили свои записи в поддержку подростка. Некоторые другие, в том числе актер Ник Стивенсон, поддержали Китона, но осудили его мать. Актриса Хейли Стенфилд и футболист Бернард Блейк заявили, что взгляды женщины не должны отражаться на ребенке.

Оказалось, что на истории Китона решили нажиться неизвестные. На платформе GoFundMe начался сбор денег, которые якобы должны были пойти на учебу Китона в колледже. Американцы собрали более 50 тысяч долларов. Но оказалось, что семья подростка не получала никаких денег, а аккаунт теперь заблокирован.