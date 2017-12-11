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Тест. Перед вами произведение современного искусства или обычная вещь?
12.12.2017 18:05 — Новости Культуры | Tut.by
Признайтесь, с искусством ХIХ века большинство из нас на «ты». К примеру, что можно не понять в картине Шишкина «Утро в сосновом лесу»? А вот в работах наших современников зачастую разобраться не так легко. TUT.BY составил для вас небольшой тест, который позволит вам проверить свои знания в современном искусстве.
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Признайтесь, с искусством ХIХ века большинство из нас на "ты". К примеру, что можно не понять в картине Шишкина "Утро в сосновом лесу"? А вот в работах наших...
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