Признайтесь, с искусством ХIХ века большинство из нас на «ты». К примеру, что можно не понять в картине Шишкина «Утро в сосновом лесу»? А вот в работах наших современников зачастую разобраться не так легко. TUT.BY составил для вас небольшой тест, который позволит вам проверить свои знания в современном искусстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест. Перед вами произведение современного искусства или обычная вещь? Признайтесь, с искусством ХIХ века большинство из нас на "ты". К примеру, что можно не понять в картине Шишкина "Утро в сосновом лесу"? А вот в работах наших...