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Тест. Перед вами произведение современного искусства или обычная вещь?

12.12.2017 18:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Признайтесь, с искусством ХIХ века большинство из нас на «ты». К примеру, что можно не понять в картине Шишкина «Утро в сосновом лесу»? А вот в работах наших современников зачастую разобраться не так легко. TUT.BY составил для вас небольшой тест, который позволит вам проверить свои знания в современном искусстве.

 
 
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Признайтесь, с искусством ХIХ века большинство из нас на "ты". К примеру, что можно не понять в картине Шишкина "Утро в сосновом лесу"? А вот в работах наших...

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