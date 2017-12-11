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Писательницу Джоан Роулинг приняли в Орден кавалеров чести

12.12.2017 19:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Принц Уильям вручил популярной писательнице, автору книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг знак Ордена Кавалеров чести.

Писательницу Джоан Роулинг приняли в Орден кавалеров чести
© AFP/ BEN STANSALL
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"Считаю это большой честью и очень горжусь наградой", – заявила Роулинг.

Она также отметила, что войти в компанию разносторонне талантливых кавалеров чести – это особая награда.

Орден был основан в 1917 году королем Георгом V, в его члены принимают за выдающиеся заслуги в искусстве, литературе, музыке, науке, политике, религии и промышленности. В настоящее время кавалерами ордена являются физик Стивен Хокинг, художник Дэвид Хокни, бывший участник Beatles Пол Маккартни, актриса Мэгги Смит и другие.

Роулинг уже была отмечена государственными наградами Великобритании: в 2000 году она стала офицером Ордена Британской империи, в 2017-м – компаньоном Ордена кавалеров почета. Писательница также является кавалером Ордена Почетного легиона (Франиция) и кавалером Ордена улыбки (Польша).

 
Теги: Минск
 
 
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Роулинг уже была отмечена государственными наградами Великобритании: в 2000 году она стала офицером Ордена Британской империи, в 2017-м – компаньоном Ордена...

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