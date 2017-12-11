Писательницу Джоан Роулинг приняли в Орден кавалеров чести

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Принц Уильям вручил популярной писательнице, автору книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг знак Ордена Кавалеров чести.



© AFP/ BEN STANSALL Роулинг обошла Роналду в списке самых богатых знаменитостей Европы

"Считаю это большой честью и очень горжусь наградой", – заявила Роулинг.

Она также отметила, что войти в компанию разносторонне талантливых кавалеров чести – это особая награда.

Орден был основан в 1917 году королем Георгом V, в его члены принимают за выдающиеся заслуги в искусстве, литературе, музыке, науке, политике, религии и промышленности. В настоящее время кавалерами ордена являются физик Стивен Хокинг, художник Дэвид Хокни, бывший участник Beatles Пол Маккартни, актриса Мэгги Смит и другие.

Роулинг уже была отмечена государственными наградами Великобритании: в 2000 году она стала офицером Ордена Британской империи, в 2017-м – компаньоном Ордена кавалеров почета. Писательница также является кавалером Ордена Почетного легиона (Франиция) и кавалером Ордена улыбки (Польша).