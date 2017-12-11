Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди

Авиакомпании Аляски предоставляют пассажирам в уродливых рождественских свитерах необычную скидку: они смогут сесть в самолеты вне очереди. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Travel + Leisure.

Фото: Сергей Башлаков / Xinhua / Globallookpress.com

15 декабря в США празднуется День уродливого рождественского свитера. В честь этого шуточного праздника авиакомпании Alaska Airlines, Virgin America и Horizon Air решили порадовать тех путешественников, кто наденет свитеры с принтом в рождественской тематике.

День уродливого рождественского свитера празднуется в США более 10 лет. В честь праздника американцы носят кофты с изображениями елок, оленей, колокольчиков и других атрибутов рождественской тематики.