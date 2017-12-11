|
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
12.12.2017 20:20 — Новости Культуры | Tut.by
Авиакомпании Аляски предоставляют пассажирам в уродливых рождественских свитерах необычную скидку: они смогут сесть в самолеты вне очереди. Об этом
15 декабря в США празднуется День уродливого рождественского свитера. В честь этого шуточного праздника авиакомпании Alaska Airlines, Virgin America и Horizon Air решили порадовать тех путешественников, кто наденет свитеры с принтом в рождественской тематике.
День уродливого рождественского свитера празднуется в США более 10 лет. В честь праздника американцы носят кофты с изображениями елок, оленей, колокольчиков и других атрибутов рождественской тематики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпании Аляски предоставляют пассажирам в уродливых рождественских свитерах необычную скидку: они смогут сесть в самолеты вне очереди. Об этом сообщает lenta.ru...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии