ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди

12.12.2017 20:20 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авиакомпании Аляски предоставляют пассажирам в уродливых рождественских свитерах необычную скидку: они смогут сесть в самолеты вне очереди. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Travel + Leisure.

Фото: Сергей Башлаков / Xinhua / Globallookpress.com

15 декабря в США празднуется День уродливого рождественского свитера. В честь этого шуточного праздника авиакомпании Alaska Airlines, Virgin America и Horizon Air решили порадовать тех путешественников, кто наденет свитеры с принтом в рождественской тематике.

День уродливого рождественского свитера празднуется в США более 10 лет. В честь праздника американцы носят кофты с изображениями елок, оленей, колокольчиков и других атрибутов рождественской тематики.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпании Аляски предоставляют пассажирам в уродливых рождественских свитерах необычную скидку: они смогут сесть в самолеты вне очереди. Об этом сообщает lenta.ru...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Писательницу Джоан Роулинг приняли в Орден кавалеров чести
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика