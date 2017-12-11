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В Минске появится памятная доска народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину

12.12.2017 20:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Памятная доска появится на доме в котором с 1980 года и до своей смерти жил белорусский поэт Рыгор Бородулин. Уже пройдены все необходимые согласования. Доску планируют торжественно открыть до Рождества.

Как сообщает «Радыё Свабода», средства на мемориальную доску на краудфандинговой площадке talaka.org собирал журналист Глеб Лободенко. Из необходимых 8 тысяч рублей удалось собрать чуть более половины. Недостающие средства внес человек, который захотел остаться анонимным.


Фото со страницы Глеба Лободенко в фейсбуке

По словам Лободенко, доску уже отливают и на следующей неделе будет назначен день монтажа. Ее автором является скульптор Игорь Зосимович.

 
 
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Уже пройдены все необходимые согласования. Доску планируют торжественно открыть до Рождества.

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