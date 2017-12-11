В Минске появится памятная доска народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину

Памятная доска появится на доме в котором с 1980 года и до своей смерти жил белорусский поэт Рыгор Бородулин. Уже пройдены все необходимые согласования. Доску планируют торжественно открыть до Рождества.

Как сообщает «Радыё Свабода» , средства на мемориальную доску на краудфандинговой площадке talaka.org собирал журналист Глеб Лободенко. Из необходимых 8 тысяч рублей удалось собрать чуть более половины. Недостающие средства внес человек, который захотел остаться анонимным.



Фото со страницы Глеба Лободенко в фейсбуке

По словам Лободенко, доску уже отливают и на следующей неделе будет назначен день монтажа. Ее автором является скульптор Игорь Зосимович.