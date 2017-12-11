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В Минске появится памятная доска народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину
12.12.2017 20:32 — Новости Культуры | Tut.by
Памятная доска появится на доме в котором с 1980 года и до своей смерти жил белорусский поэт Рыгор Бородулин. Уже пройдены все необходимые согласования. Доску планируют торжественно открыть до Рождества.
Как
По словам Лободенко, доску уже отливают и на следующей неделе будет назначен день монтажа. Ее автором является скульптор Игорь Зосимович.
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Уже пройдены все необходимые согласования. Доску планируют торжественно открыть до Рождества.
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