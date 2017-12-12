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"Марсианскую" елку в Бресте выровняли

13.12.2017 07:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Бресте выровняли «марсианскую» елку на бульваре Космонавтов в Бресте, которая два года была кривой по замыслу создателей.


Так выглядела елка в 2014 году

«Марсианская» елка появилась на бульваре в 2014 году. Ее создатели специально сделали ее неровной, чтобы подчеркнуть «инопланетность» в антураже бульвара Космонавтов. Среди местных жителей мнения разделились. Одним необычная конструкция нравилась, другие в шутку прозвали ее «пьяной».

В 2017 году новогоднюю композицию все-таки выровняли.


Нынешний вид «марсианской» елки. Фото: Брестский вестник
 
Теги: Брест
 
 
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Два года она была кривой по замыслу создателей, а в 2017 году ее все-таки выровняли.

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