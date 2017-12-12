В Бресте выровняли «марсианскую» елку на бульваре Космонавтов в Бресте, которая два года была кривой по замыслу создателей.



Так выглядела елка в 2014 году

«Марсианская» елка появилась на бульваре в 2014 году. Ее создатели специально сделали ее неровной, чтобы подчеркнуть «инопланетность» в антураже бульвара Космонавтов. Среди местных жителей мнения разделились. Одним необычная конструкция нравилась, другие в шутку прозвали ее «пьяной».

В 2017 году новогоднюю композицию все-таки выровняли.



Нынешний вид «марсианской» елки. Фото: Брестский вестник