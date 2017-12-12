|
"Марсианскую" елку в Бресте выровняли
13.12.2017 07:04 — Новости Культуры | Tut.by
В Бресте выровняли «марсианскую» елку на бульваре Космонавтов в Бресте, которая два года была кривой по замыслу создателей.
«Марсианская» елка появилась на бульваре в 2014 году. Ее создатели специально сделали ее неровной, чтобы подчеркнуть «инопланетность» в антураже бульвара Космонавтов. Среди местных жителей мнения разделились. Одним необычная конструкция нравилась, другие в шутку прозвали ее «пьяной».
В 2017 году новогоднюю композицию все-таки выровняли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два года она была кривой по замыслу создателей, а в 2017 году ее все-таки выровняли.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии