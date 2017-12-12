Победителям забега Дедов Морозов в Гродно вручат елки

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится в воскресенье 17 ноября в Гродно, символический старт призван закрыть легкоатлетический год в областном центре, сообщает "Вечерний Гродно" .



© Sputnik/ Тарас Литвиненко Президентская елка и шествие Дедов Морозов: как Минск отметит Новый год

Соревнования пройдут в два этапа: костюмированные участники пробегут по стадиону один круг, а затем всем остальным предложат преодолеть дистанцию 4 километра.

Деду Морозы и Снегурочки выйдут на старт в Гродно уже в девятый раз, причем нынешний забег обещает стать самым массовым. За неделю до старта на праздничную пробежку зарегистрировались около ста участников.

Организаторы обещают символические призы всем, кто доберется до финиша. Каждому, кто сможет преодолеть финишную черту, вручат елку, но не настоящую, а отлитую из металла — памятную медаль нынешнего забега решили выполнить в виде главного атрибута Нового года.