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Американец притворился копом ради скидки на кофе и попался настоящей полиции
13.12.2017 10:34 — Новости Культуры | Tut.by
48-летний мужчина из города Буффало (штат Нью-Йорк, США) зашел в кофейню Starbucks и показал продавцу фальшивый значок и пистолет. Он сообщил, что является детективом, и попросил скидку на кофе, сообщает
Скорее всего, «полицейский» был не слишком убедителен в своей роли, поэтому ему не поверили. После этого мужчина отправился в кофейню сети Spot Coffee, которая к тому времени была закрыта, и потребовал открыть для него заведение.
Позднее незадачливого кофемана задержала настоящая полиция. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую собственность, в попытке выдать себя за офицера полиции и в угрозах.
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48-летний мужчина из города Буффало (штат Нью-Йорк, США) зашел в кофейню Starbucks и показал продавцу фальшивый значок и пистолет. Он сообщил, что является детективом, и...
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