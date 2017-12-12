Американец притворился копом ради скидки на кофе и попался настоящей полиции

48-летний мужчина из города Буффало (штат Нью-Йорк, США) зашел в кофейню Starbucks и показал продавцу фальшивый значок и пистолет. Он сообщил, что является детективом, и попросил скидку на кофе, сообщает Associated Press .



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Скорее всего, «полицейский» был не слишком убедителен в своей роли, поэтому ему не поверили. После этого мужчина отправился в кофейню сети Spot Coffee, которая к тому времени была закрыта, и потребовал открыть для него заведение.

Позднее незадачливого кофемана задержала настоящая полиция. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую собственность, в попытке выдать себя за офицера полиции и в угрозах.