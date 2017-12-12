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Как выглядит самый сердитый кот в мире
13.12.2017 12:26 — Новости Культуры | Tut.by
Канадскому рэгдоллу по имени Мерлин всего полтора года. Но его уже называют самым сердитым котом в мире. Подтверждение этому — фотографии из его инстаграма, который читают уже 46 тысяч подписчиков.
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Канадскому рэгдоллу по имени Мерлин всего полтора года. Но его уже называют самым сердитым котом в мире. Подтверждение этому - фотографии из его инстаграма, который...
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