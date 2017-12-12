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Американский "дворник" убирает листья и создает из них произведения искусства

13.12.2017 14:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Джоанна Хедрик — вовсе не дворник, а советник в Центре обслуживания студентов Государственного университета Сакраменто. Но уже четыре года подряд она убирает листья около учебного заведения, чтобы создать из них сложные лабиринты и другие замысловатые узоры. На инстаграм Джоанны обратил внимание сайт boredpanda.com.

 
 
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Джоанна Хедрик - вовсе не дворник, а советник в Центре обслуживания студентов Государственного университета Сакраменто. Но уже четыре года подряд она убирает...

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