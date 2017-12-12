Джоанна Хедрик — вовсе не дворник, а советник в Центре обслуживания студентов Государственного университета Сакраменто. Но уже четыре года подряд она убирает листья около учебного заведения, чтобы создать из них сложные лабиринты и другие замысловатые узоры. На инстаграм Джоанны обратил внимание сайт boredpanda.com .

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 10 2017 в 12:41 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 10 2017 в 12:20 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 8 2017 в 8:33 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 3 2017 в 7:36 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Ноя 24 2017 в 4:58 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Мар 11 2017 в 12:11 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 21 2016 в 4:14 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 10 2016 в 4:20 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 13 2015 в 4:39 PST

Публикация от Joanna Hedrick (@joanna_hedrick) Дек 7 2014 в 1:07 PST