В Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, уже год работает ветеринарный центр для верблюдов. С давних времен в ОАЭ ценят этих животных, способных много дней без еды и воды передвигаться по пустыне.



Верблюд на операционном столе. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

В центре используют современное оборудование для диагностики, профилактики и борьбы с различными заболеваниями.



Животному делают укол перед операцией в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters



Осмотр перед операцией в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters



Во время операции в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters



Фото: Reuters



Во время операции в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Центр предоставляет комплексные ветеринарные услуги для владельцев верблюдов как на национальном, так и на международном уровне.

Высокий интерес к учреждению проявляют владельцы верблюдов, которые участвуют в бегах, известных как «спорт шейхов». Тут проверяют физическую форму и здоровье «спортсменов».



Верблюд в «больничной палате». Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters



Верблюд в «больничной палате». Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters