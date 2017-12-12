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Если ваш питомец верблюд. Как в Дубае работает ветеринарная клиника для "кораблей пустыни"

13.12.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, уже год работает ветеринарный центр для верблюдов. С давних времен в ОАЭ ценят этих животных, способных много дней без еды и воды передвигаться по пустыне.


Верблюд на операционном столе. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

В центре используют современное оборудование для диагностики, профилактики и борьбы с различными заболеваниями.


Животному делают укол перед операцией в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Осмотр перед операцией в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Во время операции в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Во время операции в клинике для верблюдов. Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Центр предоставляет комплексные ветеринарные услуги для владельцев верблюдов как на национальном, так и на международном уровне.

Высокий интерес к учреждению проявляют владельцы верблюдов, которые участвуют в бегах, известных как «спорт шейхов». Тут проверяют физическую форму и здоровье «спортсменов».


Верблюд в «больничной палате». Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Верблюд в «больничной палате». Дубай, 11 декабря 2017 года. Фото: Reuters
 
 
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В Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, уже год работает ветеринарный центр для верблюдов.

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