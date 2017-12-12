|
Если ваш питомец верблюд. Как в Дубае работает ветеринарная клиника для "кораблей пустыни"
13.12.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by
В Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, уже год работает ветеринарный центр для верблюдов. С давних времен в ОАЭ ценят этих животных, способных много дней без еды и воды передвигаться по пустыне.
В центре используют современное оборудование для диагностики, профилактики и борьбы с различными заболеваниями.
Центр
Высокий интерес к учреждению проявляют владельцы верблюдов, которые участвуют в бегах, известных как «спорт шейхов». Тут проверяют физическую форму и здоровье «спортсменов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, уже год работает ветеринарный центр для верблюдов.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии