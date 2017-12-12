МИНСК, 13 дек — Sputnik. Премьера нового эпизода фантастического фильма "Звездные войны: Последние джедаи" состоялась в Лондонском королевском зале имени Альберта, сообщили Sputnik в компании Disney.

Новый, седьмой эпизод "Звездных войн" под названием "Последние джедаи" выйдет на большие экраны 14 декабря — посмотреть его одновременно со всем миром смогут и белорусы.



© REUTERS/ Eddie Mulholland/Pool Принц Уильям и принц Гарри на премьере "Звездных войн: последние джедаи"

Уже во вторник состоялась одна из предпремьер ленты. Так, в Лондонском королевском зале имени Альберта космический блокбастер посмотрели принцы Уильям и Гарри. Для высоких зрителей новые "Звездные войны" представляли режиссер и продюсер, а также исполнители главных ролей.

Сообщается, что сами принцы исполнили в "Звездных войнах" две небольшие роли — они сыграли имперских штурмовиков. О своих впечатлениях от фильма ни Гарри, ни Уильям пока журналистам не рассказывали.



© REUTERS/ Eddie Mulholland/Pool 12-летняя Лили Чемберс и 8-летняя Элоиза Лернер, дочери исполнительных директоров Disney, подарили принцам шлемы штурмовиков

"Последние джедаи" — второй фильм обновленной трилогии "Звездных войн", которая начала выходить на экраны в 2015-м. Помимо фильма "Пробуждение силы" компания Disney уже выпустила и спин-офф картины — "Изгой-один".

Предполагается, что в будущие годы выйдет еще несколько лент по вселенной популярного блокбастера.