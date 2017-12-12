ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британским принцам показали новые "Звездные войны"

13.12.2017 16:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Премьера нового эпизода фантастического фильма "Звездные войны: Последние джедаи" состоялась в Лондонском королевском зале имени Альберта, сообщили Sputnik в компании Disney.

Новый, седьмой эпизод "Звездных войн" под названием "Последние джедаи" выйдет на большие экраны 14 декабря — посмотреть его одновременно со всем миром смогут и белорусы.

Британским принцам показали новые "Звездные войны"
© REUTERS/ Eddie Mulholland/Pool
Принц Уильям и принц Гарри на премьере "Звездных войн: последние джедаи"

Уже во вторник состоялась одна из предпремьер ленты. Так, в Лондонском королевском зале имени Альберта космический блокбастер посмотрели принцы Уильям и Гарри. Для высоких зрителей новые "Звездные войны" представляли режиссер и продюсер, а также исполнители главных ролей.

Сообщается, что сами принцы исполнили в "Звездных войнах" две небольшие роли — они сыграли имперских штурмовиков. О своих впечатлениях от фильма ни Гарри, ни Уильям пока журналистам не рассказывали.

Британским принцам показали новые "Звездные войны"
© REUTERS/ Eddie Mulholland/Pool
12-летняя Лили Чемберс и 8-летняя Элоиза Лернер, дочери исполнительных директоров Disney, подарили принцам шлемы штурмовиков

"Последние джедаи" — второй фильм обновленной трилогии "Звездных войн", которая начала выходить на экраны в 2015-м. Помимо фильма "Пробуждение силы" компания Disney уже выпустила и спин-офф картины — "Изгой-один".

Предполагается, что в будущие годы выйдет еще несколько лент по вселенной популярного блокбастера.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Последних джедаях" принцы Гарри и Уильям исполнили небольшие роли - имперских штурмовиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Если ваш питомец верблюд. Как в Дубае работает ветеринарная клиника для "кораблей пустыни"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика