Лучших музыкантов Восточной Европы назовут в Минске

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Первая музыкальная премия в области популярной музыки "Наша Лига" будет вручена в Минске 18 декабря, сообщили Sputnik организаторы.

Номинантов на премию определяли из числа тех исполнителей и групп, клипы которых в текущем году транслировались в эфире телеканала "БелМузТВ".

Всего номинаций у премии "Наша Лига" восемь: певец и певица, лучшая песня, клип, открытие, дуэт, креатив и альбом года.

"Белорусским исполнителям льгот не делали, конкурировали вровень с российскими и украинскими", – отметили в пресс-службе телеканала.

Победители премии получат статуэтку, награждение пройдет в прямом эфире уже 18 декабря.

Претендентов на награды пока не называют, однако, судя по всему, статуэтки могут получить самые рейтинговые артисты года – те, кто привлекал к себе и своим песням больше всего внимания.