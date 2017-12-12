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Как меняется самый молодой на земле остров, который возник два года назад
13.12.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
В январе 2015 года в южной части Тихоокеанского Королевства Тонга появился новый остров, который возник в результате извержения подводного вулкана. Его назвали Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Сперва ученые думали, что он продержится несколько месяцев. Но согласно новому исследованию NASA, у него появились шансы прожить от шести до 30 лет, пишет
NASA занялась исследованием острова и даже сняла видео о том, как он меняется. Изучая процессы, которые происходят на этом вулканическом острове, специалисты рассчитывают понять аналогичные явления в других частях Солнечной системы. К примеру, первоначально остров был относительно овальным и прикреплен к соседнему острову на западе. Однако к апрелю этого года анализ спутниковых снимков показал, что его форма резко изменилась. Как говорится на сайте
Как рассказал один из авторов исследования Джим Гарвин, изучая новый остров, ученые надеются проверить, была ли на Марсе когда-либо океаническая среда. А также доказать, что на этой планете когда-то существовала жизнь.
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В январе 2015 года в южной части Тихоокеанского Королевства Тонга появился новый остров, который возник в результате извержения подводного вулкана. Его назвали...
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