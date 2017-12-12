Как меняется самый молодой на земле остров, который возник два года назад

В январе 2015 года в южной части Тихоокеанского Королевства Тонга появился новый остров, который возник в результате извержения подводного вулкана. Его назвали Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Сперва ученые думали, что он продержится несколько месяцев. Но согласно новому исследованию NASA, у него появились шансы прожить от шести до 30 лет, пишет medialeaks.ru .

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NASA занялась исследованием острова и даже сняла видео о том, как он меняется. Изучая процессы, которые происходят на этом вулканическом острове, специалисты рассчитывают понять аналогичные явления в других частях Солнечной системы. К примеру, первоначально остров был относительно овальным и прикреплен к соседнему острову на западе. Однако к апрелю этого года анализ спутниковых снимков показал, что его форма резко изменилась. Как говорится на сайте NASA , эти процессы аналогичны тем, что происходят на Марсе, и помогут в его изучении.

Как рассказал один из авторов исследования Джим Гарвин, изучая новый остров, ученые надеются проверить, была ли на Марсе когда-либо океаническая среда. А также доказать, что на этой планете когда-то существовала жизнь.