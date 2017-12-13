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Книгу о ставке Николая ІІ в Беларуси презентовали в Минске

13.12.2017 21:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Презентация книги "Ставка Верховного главнокомандующего Русской армией в годы Первой мировой войны в событиях и лицах" состоялась в Минске в храме в честь Всех Святых, сообщает Sputnik.

Беларусь сохранила память о Первой мировой

По словам автора книги Анатолия Шаркова, событиям Первой мировой войны посвящен целый ряд книг, сборников документов, мемуаров, художественной литературы, а также сняты кинофильмы.

Книгу о ставке Николая ІІ в Беларуси презентовали в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Автор книги Алексей Шарков

"Деятельности ставки верховного главнокомандующего русской армии уделено крайне недостаточно внимания. Это и предопределило выбор, чтобы осветить эту сторону Первой мировой войны", — отметил автор книги.

Шарков напомнил, что советская историография умаляла достоинства деятельности ставки верховного главнокомандующего.

"Даже когда во главе ставки оказался Николай ІІ, к сожалению, не удалось объединить страну в единый лагерь, как в годы Второй мировой войны. Конечно, не все операции, спланированные ставкой, достигли успеха, хотя были прекрасные наступательные операции и военачальники вроде Брусилова", — сказал профессор.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, русская армия войну в окопах не проиграла, а выиграла, но не для себя, а своих западных союзников. В итоге получился позорный Брестский мир и потеря ряда территорий, а отношение к армии оставляло желать лучшего.

Книгу о ставке Николая ІІ в Беларуси презентовали в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
На презентации присутствовали представители религиозных конфессий, чиновники и деятели культуры

"Поскольку вся деятельность и жизнь ставки происходила на территории Беларуси, то у нас остались и воспоминания о том времени", — добавил автор книги.

В Могилеве кипела светская жизнь

Соавтор книги Елена Хорошевич рассказала, что Могилев по сей день сохранил следы пребывания ставки под началом Николая ІІ.

Книгу о ставке Николая ІІ в Беларуси презентовали в Минске
© Sputnik/
Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

На месте нынешнего колледжа искусств в Могилеве находилась гостиница "Бристоль", где находилась ставка главнокомандующего и военные представители стран Антанты.

Также могилевский Свято-Никольский храм, который часто посещал Николай ІІ, сохранился до наших дней. В нем также был найден и портрет последнего русского царя, который сейчас освящен как икона.

Елена Хорошевич напомнила, что Могилевский драматический театр в годы Первой мировой войны был центром культурной жизни. Николай ІІ с семьей, офицерами и представителями союзников посещал театральные постановки.

Книга о природе человека

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сказал, что данная книга, как и всякий исторический труд, основанный на документах, порождает много мыслей.

"Первая мировая война – ее причины пока никто не может объяснить, зачем ее развязали. К великому сожалению, российское правительство того времени не безучастно к развязыванию этой войны. Причем цели так и не были сформулированы", — отметил государственный секретарь.

Книгу о ставке Николая ІІ в Беларуси презентовали в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Рапота также отметил, что книга порождает еще и мысль о том, как в условиях войны ведет себя человек. "Я не склонен осуждать человека за малодушие, за то, что он пытается спасти свою жизнь, что он думает о своей семье. Восхищение вызывают те, кто может все это преодолевать своею храбростью и верностью долгу. В этой книге все это есть", — добавил он.

Госсекретарь отметил, что собранный в книге фактический материал чрезвычайно любопытен и книга читается с интересом. "Я ее просто проглотил", — резюмировал Рапота.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Книга, посвященная деятельности ставки в годы Первой мировой войны на территории Беларуси, представлена широкой общественности.

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