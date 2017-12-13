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Стали известны номинанты на премию Гильдии киноактеров США

13.12.2017 20:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Среди номинантов на премию Гильдии киноактеров США SAG Award – актерские коллективы фильмов "Прочь", "Любовь-Болезнь", Леди Берд", "Ферма "Мадбаунд" и "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури", сообщили организаторы.

В категории "лучшая женская роль в фильме представлены:

  • Джуди Денч ("Виктория и Абдул"),
  • Салли Хокинс ("Форма воды"),
  • Фрэнсис Макдорманд ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"),
  • Марго Робби ("Ледяная стерва"),
  • Сирша Ронан ("Леди Берд").

За мужскую награду будут бороться:

  • Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем"),
  • Джеймс Франко ("Горе-творец"),
  • Дэниел Калуя ("Прочь"),
  • Гари Олдман ("Темные времена"),
  • Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

Премию за роль второго плана среди мужчин может получить Стив Карелл ("Битва полов"), Уиллем Дефо ("Проект "Флорида"), Вуд Харрельсон ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Сэм Рокуэлл ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури").

За женские роли второго плана гильдия номинировали Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд"), Хонг Чау ("Уменьшение"), Холли Хантер ("Любовь-болезнь"), Эллисон Дженни ("Ледяная стерва"), Лори Меткалф ("Леди Берд").

Последний фильм Стивена Спилберга "Секретное досье" оказался "за бортом" премии. Однако ранее его звездные актеры Мерил Стрип и Том Хэнкс были номинированы на премию "Золотой глобус".

Премия SAG Award вручается с 1995 года и объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. 24-я церемония вручения престижной награды состоится 21 января в Голливуде. Победителей определят в 15 номинациях за роли в кино и на телевидении. Счастливчики получат бронзовые статуэтки в виде актера, держащего в руке маску.

 
Теги: Минск
 
 
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24-я церемония вручения престижной награды состоится 21 января в Голливуде, победителей определят в 15 номинациях за роли в кино и на телевидении.

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