МИНСК, 14 дек — Sputnik. Новый фильм "Звездные войны: Последние джедаи" вышел в широкий прокат в этот четверг, 14 декабря, сообщили Sputnik кинопрокатчики.

Обновленная трилогия "Звездных войн" начала выходить в 2015-м — тогда был представлен фильм "Пробуждение силы". Спустя год студия Disney представила спин-офф к серии, "Изгой-один".

Наконец, 14 декабря 2017-го в прокат вышел восьмой эпизод вселенной — "Последние джедаи". В обновленной трилогии эта картина считается второй и прямо продолжит события картины "Пробуждение силы".

После премьеры доступны и первые отзывы на новые "Звездные войны". Например, на портале Rotten Tomatoes у фильма рейтинг одобрения критиками 94% — этот показатель достаточно высокий для высокобюджетных блокбастеров.

Оценка фильма "Последние джедаи" на IMDb — 8,3, что также является неплохим показателем. В целом первые отзывы на картину достаточно положительные, хотя многие и сетуют на то, что им не хватает участия создателя серии, Джорджа Лукаса, который продал все права на "Звездные войны" корпорации Disney.

Новые "Звездные войны" длятся 152 минуты, возрастной рейтинг составляет 13+. Бюджет фильма не разглашается, однако, по отдельным данным, он составил свыше 200 миллионов долларов. Режиссером картины выступил Райан Джонсон, участвовавший в съемках сериала "Во все тяжкие" и фильма "Петля времени".