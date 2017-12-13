Жительница Витебска собрала около 3,5 тысячи антикварных елочных игрушек

Необычную коллекцию из 3,5 тысячи антикварных елочных игрушек и украшений собрала витеблянка Наталья Киселева, сообщили в Музее истории частного коллекционирования.

Часть хрупкой красоты — а это около 500 игрушек 1930−1960 годов — представлена на выставке «Елочка, гори!», которая сегодня в 16.30 откроется в музее.

Все желающие смогут познакомиться с самыми первыми игрушками из картонажа и ваты, а также игрушками военного времени из проволоки. Не оставят равнодушными и тематические серии: освоение Севера, цирк, воздухоплавание и космос, животный мир, детские фигурки, герои мультфильмов, любимые всеми персонажи сказок.

Невозможно представить новогодний праздник без Деда Мороза. Экспозиция собрала целый парад добрых волшебников с белой бородой и мешком подарков, прибывших из разных городов.

И, конечно же, главный символ праздника — красавица-елка — порадует посетителей выставки блеском огней, старинных бус и украшений.