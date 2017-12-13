Семья американцев спасла белку, и та восемь лет приходит к ним в гости

Американка Брентли Хэррисон, которая живет в штате Южная Каролина, добровольно берет к себе животных на передержку. Восемь лет назад у нее жило четыре белки. Одна из них, по кличке Белла, возвращается к своей спасительнице до сих пор, пишет medialeaks.ru со ссылкой на издание DoDo .

Публикация от CID & Bella (@cidandbella) Дек 13 2017 в 10:00 PST

В лесу на Беллу напала сова, и с такими тяжелыми ранами белка не выжила бы в лесу самостоятельно. Несколько месяцев она жила с сородичами в клетке во дворе, а потом их отпустили в лес. В течение следующей недели они еще возвращались к семье за угощениями, но потом перестали. За исключением Беллы.

Публикация от CID & Bella (@cidandbella) Дек 12 2017 в 7:55 PST

Практически каждый день белка приходит к людям за угощением, сидит на коленях у хозяев и даже целует их в губы.

Публикация от CID & Bella (@cidandbella) Ноя 17 2017 в 11:00 PST

Несколько лет назад животное поранило в лесу лапу, и немного задержалось у Хэррисонов. Именно в это время животное родило маленьких бельчат. По словам Брентли, она была пострясена: «Я наблюдала, как малышка, которую я вырастила, растит своих собственных малышей».

Публикация от CID & Bella (@cidandbella) Окт 8 2017 в 10:32 PDT