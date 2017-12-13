﻿ Семья американцев спасла белку, и та восемь лет приходит к ним в гости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семья американцев спасла белку, и та восемь лет приходит к ним в гости

14.12.2017 10:50 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американка Брентли Хэррисон, которая живет в штате Южная Каролина, добровольно берет к себе животных на передержку. Восемь лет назад у нее жило четыре белки. Одна из них, по кличке Белла, возвращается к своей спасительнице до сих пор, пишет medialeaks.ru со ссылкой на издание DoDo.

В лесу на Беллу напала сова, и с такими тяжелыми ранами белка не выжила бы в лесу самостоятельно. Несколько месяцев она жила с сородичами в клетке во дворе, а потом их отпустили в лес. В течение следующей недели они еще возвращались к семье за угощениями, но потом перестали. За исключением Беллы.

Практически каждый день белка приходит к людям за угощением, сидит на коленях у хозяев и даже целует их в губы.

Несколько лет назад животное поранило в лесу лапу, и немного задержалось у Хэррисонов. Именно в это время животное родило маленьких бельчат. По словам Брентли, она была пострясена: «Я наблюдала, как малышка, которую я вырастила, растит своих собственных малышей».

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американка Брентли Хэррисон, которая живет в штате Южная Каролина, добровольно берет к себе животных на передержку. Восемь лет назад у нее жило четыре белки. Одна...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Жительница Витебска собрала около 3,5 тысячи антикварных елочных игрушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика