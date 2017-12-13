Миссис Санта-Клаус и гномы. Витебский кондитер сделала торт весом 30 кг и получила Гран-при

Гран-при республиканского конкурса профессионального мастерства кондитеров хлебопекарной промышленности завоевала Надежда Богатенко, представлявшая ОАО «Витебскхлебпром».





В конкурсе участвовали 12 мастеров из разных регионов Беларуси. В присутствии жюри они изготавливали композицию (торт) на рождественскую или новогоднюю тематику высотой не более 1,5 м.

Было и домашнее задание — торт массой 1 кг и 10 капкейков (пирожное-кекс). В итоге наибольшее количество баллов и главный приз получила Надежда Богатенко.





Центральной фигурой ее композиции «Рождественская сказка» стала миссис Санта-Клаус. Она следит за домашним хозяйством, управляет гномами (один из них примостился рядом и прикрывает голову, увидев падающую ель), ведет учет хороших и плохих поступков детей.

Композиция весом около 30 кг выполнена из сахарной пасты, мастики, карамели и вкусного бисквита.





По словам главного технолога ОАО «Витебскхлебпром» Ольги Павлюченко, уровень участников 12-го по счету конкурса традиционно был очень высоким, тем приятнее победа. За эти годы пекари и кондитеры «Витебскхлебпрома» завоевывали Гран-при шесть раз.

Подобная композиция может храниться несколько лет. Главным ее врагом являются осы, которые любят лакомиться сахаром. Руководство предприятия планирует выставить «Рождественскую сказку» для всеобщего обозрения в витрине фирменного магазина «Каравай Придвинья» на улице Кирова в Витебске.





Кондитер 6-го разряда Надежда Богатенко — постоянная участница различных конкурсов. Дважды демонстрировала свое мастерство на Всемирной кулинарной олимпиаде в Люксембурге и Германии, завоевывая серебряные медали.

После Могилевского госуниверситета продовольствия Надежда могла трудиться технологом, но осталась на рабочей специальности, ежедневно создавая кондитерскую красоту. Вместе с двумя коллегами она изготавливает заказные торты весом от 1 до 40 кг. Ежемесячно на праздничные столы поступает около 800 кг подобной продукции от «Витебскхлебпрома».

В создании конкурсных композиций Надежде Богатенко помогает увлечение изобразительным искусством. Шесть лет она брала уроки у известного витебского художника Александра Малея.