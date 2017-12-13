Наших бьют! Четырехлетка сорвал школьный матч по реслингу, чтобы защитить сестру

Американка Тори Прендергаст из Индианы поделилась в фейбсуке роликом о своем походе на соревнования по реслингу. На ее сына, который участвовал в соревнованиях, напал другой мальчик, но мать осталась в полном восторге.

Оказалось, что нарушитель таким образом решил помочь своей сестре (на ринге она боролась с сыном женщины, которая сняла видео). Девочка почти потерпела поражение, но ее четырехлетний брат решил, что на сестру напали. Поэтому он выскочил на ринг с криком «Отвали от моей сестры!»

Его оттащил отец и увел в сектор зала для зрителей. Но даже пасле этого мальчик не успокоился: в сторону ринга полетело полотенце. Зрители поддержали смелого мальчика аплодисментами.