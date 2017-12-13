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Наших бьют! Четырехлетка сорвал школьный матч по реслингу, чтобы защитить сестру
14.12.2017 12:00 — Новости Культуры | Tut.by
Американка Тори Прендергаст из Индианы
Оказалось, что нарушитель таким образом решил помочь своей сестре (на ринге она боролась с сыном женщины, которая сняла видео). Девочка почти потерпела поражение, но ее четырехлетний брат решил, что на сестру напали. Поэтому он выскочил на ринг с криком «Отвали от моей сестры!»
Его оттащил отец и увел в сектор зала для зрителей. Но даже пасле этого мальчик не успокоился: в сторону ринга полетело полотенце. Зрители поддержали смелого мальчика аплодисментами.
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Американка Тори Прендергаст из Индианы поделилась в фейбсуке роликом о своем походе на соревнования по реслингу. На ее сына, который участвовал в соревнованиях,...
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